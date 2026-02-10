Una nueva avería deja sin agua a varias zonas de Algeciras por un deslizamiento de tierras en el Acceso Sur al Puerto

Una nueva incidencia en la red provisional de abastecimiento de agua ha vuelto a dejar sin suministro a varias zonas de Algeciras este martes. Según ha informado Emalgesa, la avería se ha producido como consecuencia de un deslizamiento de tierras que ha provocado la salida de una tubería vinculada al desvío de las obras del nuevo Acceso Sur al Puerto de Algeciras, a la altura de la rotonda de Los Pastores.

Como resultado de esta rotura, el suministro de agua se ha visto afectado en Getares, Aldeas de Getares, Terrazas de Getares y Nuevo San García, lo que ha obligado a activar de inmediato los trabajos de reparación por parte de los equipos técnicos de la empresa municipal.

De forma paralela, Emalgesa ha detectado una segunda rotura en la zona de Chorrosquina, también relacionada con el desplazamiento del terreno, lo que ha requerido la actuación simultánea de distintos equipos para tratar de minimizar el impacto sobre los vecinos afectados.

Si las labores avanzan según lo previsto, el restablecimiento del suministro está previsto aproximadamente para las 16:00 de este martes, aunque la empresa mantiene un seguimiento continuo de la situación ante la complejidad del terreno y la provisionalidad de la red afectada.

Esta nueva incidencia se produce apenas un día después de que se registrara otra avería en el mismo punto, el lunes 9 de febrero, cuando una rotura en la red provisional PE de 200 milímetros, también vinculada al desvío de las obras del Acceso Sur al Puerto y localizada en la rotonda de Los Pastores, provocó un corte de agua en las mismas barriadas. En aquella ocasión, el servicio también pudo restablecerse durante la tarde.

Desde Emalgesa han lamentado las molestias ocasionadas a los vecinos y vecinas afectados y han agradecido su comprensión, subrayando que se está trabajando con todos los medios disponibles para resolver la situación en el menor tiempo posible, dadas las dificultades añadidas que presentan las condiciones del terreno y las obras en curso.

Asimismo, la empresa recuerda que, para cualquier emergencia relacionada con el servicio, está disponible las 24 horas el teléfono del Centro de Atención al Cliente (CAC) para averías, en el 900 810 132.