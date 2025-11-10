Componentes de automóvil, aceite de oliva y brandy de Jerez aumentan un 27% el tráfico de mercancías entre el Puerto de Algeciras y Filipinas

Visita al Puerto de Algeciras de una delegación de la embajada de Filipinas en España encabezada por el cónsul general, Mark Francis Hamoy, este lunes.

Filipinas se ha convertido en el segundo mercado asiático más importante para el Puerto de Algeciras, solo por detrás de China. Los datos de lo que llevamos de 2025 revelan un incremento del 27% en los tráficos de importación y exportación entre España y el archipiélago del Pacífico a través de la dársena algecireña, una cifra que consolida una relación comercial en pleno auge.

Los componentes automovilísticos y las manufacturas de plástico encabezan la lista de mercancías que Filipinas envía a Europa con Algeciras como puerta de entrada. En sentido contrario, el brandy de Jerez, el aceite de oliva y la carne de cerdo son los productos estrella que España exporta hacia el país asiático, con una balanza comercial favorable para el lado español.

En este contexto de crecimiento, una delegación de la embajada filipina en España ha visitado la sede de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA). El grupo, encabezado por el cónsul general Mark Francis Hamoy y acompañado por la consejera comercial Althea Karen Antonio y el consejero agregado Carlos J. Barcelon, fue recibido por el presidente de la APBA, Gerardo Landaluce; el presidente de la comunidad portuaria Comport, José Manuel Tejedor; y la jefa de desarrollo de mercados en Asia de Andalucía Trade, Paola Castro, agencia autonómica responsable de organizar el encuentro.

Durante la jornada, las partes mantuvieron una reunión de trabajo y realizaron un recorrido por las principales instalaciones del puerto. Landaluce destacó la importancia estratégica de Filipinas como segundo socio comercial asiático y subrayó el potencial de esta relación bilateral.

Por su parte, José Manuel Tejedor señaló que "hay mucho margen de mejora" en los intercambios con el país asiático, un objetivo en el que las empresas del entorno portuario trabajan activamente para aumentar la conectividad entre Algeciras y Filipinas. Actualmente, cuatro líneas navieras cubren esta ruta con un tiempo de tránsito a partir de 34 días, operando a través de los puertos de Singapur o Kaohsiung (Taiwán).

Esta visita da continuidad al trabajo iniciado hace justo un año con la I Misión Comercial del Puerto de Algeciras en Filipinas, diseñada para reforzar las relaciones comerciales. Desde entonces se han sucedido varios encuentros en Madrid, como la participación en el XI Foro Empresarial, entre otras actividades de promoción bilateral.