La nueva conexión marítima entre el Puerto de Algeciras y Colombia en once días impulsará la importación de aguacate

El Puerto de Algeciras acortará sus tiempos de tránsito con Colombia a solo 11 días a partir de diciembre, con la inauguración del Puerto de Antioquia, la nueva dársena del país sudamericano. Su puesta en marcha representa un hito para la dársena algecireña, que reforzará su posición de principal puerta de entrada en Europa para el aguacate colombiano.

El nuevo puerto colombiano, uno de los proyectos logísticos más ambiciosos del país, ha supuesto una inversión de 700 millones de dólares, según ha detallado Ginna Alexandra Castro, vicepresidenta comercial del Puerto de Antioquia, durante la feria Territorio Aguacate, celebrada en Medellín.

Con esta inauguración, el tránsito marítimo entre Colombia y Algeciras se reducirá a solo once días, reforzando una conexión estratégica para la dársena del Estrecho, ya que Colombia se ha consolidado como uno de los principales países exportadores de aguacate hacia Europa. Solo en lo que va de año, las importaciones de este fruto han crecido un 18%, según la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA).

Europa consume más de un millón de toneladas de aguacate al año, por lo que la importación resulta clave para atender la demanda, especialmente fuera de temporada.

En los últimos años, según la APBA, la colaboración de las empresas de la comunidad portuaria del Puerto de Algeciras con los productores y exportadores colombianos garantiza la correcta trazabilidad en Europa de este producto perecedero.

El control de parámetros y acceso a la información en cada momento que ofertan las navieras sobre la atmósfera del interior de los contenedores reefer, unido a la infraestructura especializada en el puerto, los sistemas de inspección sanitaria y las conexiones marítimas con el resto de Europa, aseguran la mejor cadena de suministro para llegar hasta el consumidor.

El Puerto de Algeciras se ha configurado de esta forma como un puerto experto en logística del aguacate, con el año 2023 como hito al ser la primera vez que superaba las 200.000 toneladas de aguacate importado y exportado.

Territorio Aguacate

Una delegación empresarial e institucional del Puerto de Algeciras participa estos días en la feria Territorio Aguacate de Medellín (Colombia), donde la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras cuenta con un espacio expositivo propio

Hasta Medellín se han desplazado responsables de la autoridad portuaria, además de las empresas Agropeco, Algetransit, Mafret de seguros, Share Logistic y UCC Iberia, que cuentan en su traslado con el respaldo de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar.

Se trata de un evento de referencia para la agroindustria latinoamericana de la variedad Hass en la que conectan todos los eslabones del sector: productores, exportadores, comercializadores, inversores, investigadores y otros actores clave del sector aguacatero. Esta edición gira en torno a la calidad de la fruta; la productividad y sostenibilidad; y el comercio exterior y la llegada a nuevos mercados.