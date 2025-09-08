Interceptada en Algeciras una autocaravana con 160 kilos de hachís ocultos en un doble fondo

La Guardia Civil interviene 160 kilos de hachís ocultos en un vehículo en el Puerto de Algeciras.

La Guardia Civil ha asestado un nuevo golpe al narcotráfico en el Puerto de Algeciras. El pasado 28 de agosto, agentes de la Compañía Fiscal detuvieron a dos personas que viajaban en una autocaravana cargada con 160 kilos de hachís ocultos en un sofisticado doble fondo.

El hallazgo se produjo durante un control rutinario de vehículos procedentes del puerto marroquí de Tánger-Med. Según relata el instituto armado, los agentes sospecharon del nerviosismo que mostraba el conductor, lo que motivó una revisión más minuciosa del habitáculo.

La inspección permitió descubrir un doble suelo en la autocaravana, en cuyo interior se ocultaban numerosos paquetes de hachís. Una vez extraída toda la sustancia, arrojó un peso total de 160 kilos, cuyo valor en el mercado supera los 300.000 euros.

Los dos ocupantes del vehículo fueron arrestados como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Tras pasar a disposición judicial, la autoridad decretó el ingreso en prisión de uno de ellos.