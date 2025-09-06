La Guardia Civil encuentra 715 kilos de hachís flotando en aguas del Estrecho, cerca de la playa de Bolonia

La Guardia Civil ha interceptado un alijo de droga en pleno Estrecho de Gibraltar. Una patrullera del Servicio Marítimo de Algeciras encontró el pasado 30 de agosto un total de 15 fardos de hachís flotando a la deriva en aguas situadas cerca de la turística playa de Bolonia, en Tarifa.

Los agentes, que realizaban labores de vigilancia y control, observaron numerosos bultos dispersos en la superficie del mar. Al acercarse comprobaron que se trataba de los habituales fardos utilizados en operaciones de narcotráfico. Tras subirlos a bordo y abrirlos, constataron que contenían hachís.

En el entorno no se localizó ninguna embarcación relacionada con la droga, lo que hace pensar que los traficantes abandonaron la carga para evitar ser detectados en plena travesía. Una vez trasladada a puerto, la sustancia intervenida arrojó un peso total de 715 kilos.

La Guardia Civil ha puesto las diligencias a disposición de la autoridad judicial mientras continúa la investigación para esclarecer el origen de este alijo fallido en una de las rutas clave del narcotráfico internacional.