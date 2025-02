Arrabal carga en el Parlamento andaluz contra el Ayuntamiento de Algeciras por la gestión de los planes de empleo

Algeciras/La parlamentaria del PSOE y secretaria general del grupo municipal socialista de Algeciras, Rocío Arrabal, se ha mostrado crítica con la consejería de Empleo de la Junta de Andalucía por los planes destinados al Campo de Gibraltar. Arrabal entiende que la cofinanciación de planes como el de Construyendo futuro "no sirve" con ayuntamientos como el que gobierna José Ignacio Landaluce en Algeciras: "Tenía a su disposición 1,8 millones de euros y, por su incapacidad para asumir la parte municipal, ha dejado sin ejecutar más de 1,5 millones que hubieran servido para contratar a 140 desempleados más".

Arrabal considera que los planes de empleo que la Junta de Andalucía pone a disposición de los ayuntamientos no alcanzan su objetivo "cuando el destinatario es un municipio como el de Algeciras, con una situación de casi quiebra económica en sus arcas públicas que le impide afrontar la cofinanciación que dichos planes requieren". Así lo expuso el pasado miércoles en sede parlamentaria, tras responder la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, a una pregunta de la diputada socialista por Cádiz.

Durante el turno de réplica, Arrabal explicó a la consejera que el Ayuntamiento de Algeciras "tan sólo ha sido capaz de ejecutar 300.000 euros, para 28 contratos, de los 1,8 millones de euros que tenía a su disposición, lo que supone haber desperdiciado la friolera de 1,5 millones de euros y haber dejado de contratar a 140 personas desempleadas, pese a tener la ciudad una de las cifras de desempleo más altas de España, nuevamente incrementada en enero con 490 desempleados más".

Arrabal advirtió que esta situación ocurre en Algeciras por "la delicada situación económica en la que se encuentra este Ayuntamiento tras casi 14 años de desastrosa gestión por parte del gobierno local de Landaluce, que ha llevado a las arcas municipales a una situación financiera insostenible, tal y como advierten organismos como la AIREF y la Cámara de cuentas y tal y como recientemente reconocía hasta el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla".

Tras lamentar que “las cuentas no salen”, la parlamentaria socialista mostró también en la cámara autonómica el desglose del Presupuesto de Algeciras para el año 2025, que todavía está pendiente de aprobación, y que "tan sólo incluye una partida específica para Fomento Económico y Empleo de 150.000 euros". “¿Así se lucha contra el desempleo? ¿Así se demuestra una preocupación real por aliviar la situación de muchas familias?”, preguntó la también secretaria general del PSOE de Algeciras, antes de pedir que “dejen de vender humo y no frivolicemos con el desempleo, porque supone no poder llenar una nevera”.