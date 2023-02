El arqueólogo Pedro Gurriarán, el Indiana Jones de Algeciras, busca castillos en Arabia

El algecireño Pedro Gurriarán Daza es socio y fundador de Yamur Arquitectura y Arqueología, un estudio fundado en 2002 en Rincón de la Victoria centrado exclusivamente en la restauración y documentación del patrimonio histórico. Este Indiana Jones local que empezó a descubrir la Historia en el instituto Isla Verde es responsable, entre otros proyectos, de la rehabilitación de las murallas y el castillo de Tarifa, uno de los principales ejemplos arquitectónicos de la época califal más allá de Córdoba y un ejemplo singular de sede nobiliaria.

Sin embargo, el Campo de Gibraltar no es ahora el centro de sus investigaciones. Gurriarán, especialista en arquitectura islámica, se encuentra en Arabia Saudí documentando una veintena de castillos erigidos durante el reinado de Abdulaziz a comienzos del siglo XX. Se trata de fortificaciones de trazado cuadrado erigidas generalmente con mampostería o adobe, con torres.

Una pica en Arabia

"Ha sido una sorpresa monumental", confiesa el algecireño. "Contactó directamente con nosotros el Ministerio de Cultura de Arabia Saudí para invitarnos a participar en una serie de concursos públicos. Es un Ministerio muy reciente, de apenas cinco años, y ahora el Gobierno de allí ha decidido invertir en patrimonio. Sin embargo, al montar toda la infraestructura administrativa, se han dado cuenta de que no tenían especialistas, por lo que se han dedicado a buscar empresas por todo el mundo que ellos consideran que son punteras en este campo", cuenta Gurriarán a Europa Sur.

Tras la llamada del Gobierno saudita, Yamur se puso en contacto con un estudio de arquitectura autóctono, Afniah Consultants. "Ha sido una unión provechosa", prosigue Guarriarán. "Nosotros ponemos los especialistas en patrimonio histórico y ellos nos dan la infraestructura logística y legal en el país. De otra manera, habría resultado muy difícil conseguirlo". Yamur, en unión con Afniah, se presentó a varios concursos públicos, resultando ganador de uno de los más importantes: la investigación de los castillos construidos por Abdulaziz, el primer rey de la dinastía saudí que ahora mismo gobierna en el país.

Gurriarán dirige ahora los trabajos de documentación, el estudio patológico y la propuesta de intervención bajo criterios españoles. "Al margen de la evidente oportunidad laboral, este proyecto me ha permitido abrir la vista hacia otro tipo de castillos, de conservación... Es increíble", confiesa este arquitecto, licenciado por la Universidad de Sevilla, y que hizo su tesis doctoral sobre la arquitectura del califato de Córdoba en la frontera sur, es decir, a ambos lados del Estrecho de Gibraltar.

Cada castillo, un mundo

"Aunque en Arabia se ha conservado el patrimonio, lo han hecho bajo criterios un tanto extraños". Los castillos del rey Abdulaziz tienen prácticamente un siglo. "Al no ser muy antiguos, no estaban mal del todo. No obstante, habían sufrido muchos daños por falta de mantenimiento y por instalar nuevas construcciones en su interior que desvirtuaban el modelo original". Para Gurriarán, también ha resultado enormemente interesante ver, con sus propios ojos, los métodos de construcción árabes. "Mucha arquitectura de tierra adaptada al desierto. Es, sencillamente, fantástico", resume el algecireño con emoción.

El equipo de Yamur cuenta con diez meses para concluir este encargo. "Vamos a tener que correr muchísimo", cuenta Gurriarán casi resollando. Por si el reto no fuera ya complejo, los castillos se encuentran diseminados por toda la geografía de Arabia Saudí, un país enorme. "Algunos están en la costa del Mar Rojo, protegiendo puertos; otros te los encuentras en pleno desierto protegiendo caminos históricos que iban a La Meca o en rutas de comercio", ya que Arabia servía de nexo de unión entre la India y Oriente Medio. "Otros castillos funcionaban como aduanas con los países cercanos, como Kuwait, o algunos se usaban, incluso, como pabellones de caza del rey", detalla Gurriarán para explicar la riqueza de estas construcciones. Y también la dificultad a la hora de su estudio.

"La colaboración profesional tanto con Afniah Consultants como con el Ministerio de Cultura saudí está siendo un impresionante ejercicio de logística. El topógrafo, un señor a orillas del mar Rojo, me manda los planos desde Yeda, luego los corregimos, vamos corriendo al castillo que está en tal lado, te vuelven a mandar la información... Sin los medios de comunicación actuales resultaría imposible", y cuenta Gurriarán que hay 25 personas volcadas actualmente en este apasionante proyecto.

Investigaciones en el Campo de Gibraltar

Gracias al minucioso análisis llevado a cabo desde sus inicios por el equipo de Yamur, entre 2004 y 2014, realizaron actuaciones arqueológicas en diferentes zonas del interior del castillo de Guzmán el Bueno de Tarifa, tanto en el subsuelo como en fachadas, lo que permitió ampliar la información de las distintas etapas constructivas y resolviendo algunas cuestiones que aún estaban pendientes, como la altura del edificio original de época altomedieval. Después, pasaron a estudiar las murallas urbanas.

Otro proyecto iniciado en el Campo de Gibraltar es la restauración de la Torre del Fraile, en Algeciras, en ruinas, a pesar de su valor patrimonial. "Su rehabilitación serviría para complementar adecuadamente la oferta turístico-cultural de la zona", apunta Gurriarán.

La conservación del patrimonio en la comarca

"La conservación del patrimonio histórico en el Campo de Gibraltar daría para hablar largo y tendido", asegura el arquitecto algecireño sin perder la sonrisa. "Hay claroscuros", añade con diplomacia. "En España tenemos tanto patrimonio histórico que morimos de éxito. Eso añadido a que somos los últimos en los presupuestos de cualquier administración".

Gurriarán cita como ejemplo positivo el municipio de Tarifa, donde se ha restaurado mucho en las dos últimas décadas. "Jimena de la Frontera también comprendió que su castillo era su riqueza y lo recuperó". Opina este especialista que el patrimonio histórico, lejos de resultar una carga, es un valor añadido para las ciudades pues aporta riqueza a través del turismo de calidad.

"En Algeciras, bueno, se van haciendo cositas", resume y cita la intervención en las murallas de Fuerte Santiago, "quizá la pionera en el municipio". Recuerda también que recientemente se ha recuperado el fuerte de la Isla Verde. "Sin embargo, Algeciras siempre tiene un debe en nuestra cuenta. El caso de la Torre del Fraile quizá sea el más flagrante: una torre que se cae la mitad, que sigue ahí, pendiente de un hilo y el proyecto se eterniza por problemas de las distintas administraciones", denuncia este arquitecto que, desde el pasado mes de octubre, tiene un pie en España y otro en Arabia.

Una última pregunta. ¿Qué significa yamur? "En arquitectura islámica, es el remate de tres bolas metálicas en que suele terminar el alminar de una mezquita".