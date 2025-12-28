Algeciras apuesta por la conciliación familiar: 180.000 euros para ampliar el programa Centro Abierto de la Fundación Don Bosco

El Ayuntamiento de Algeciras y la Fundación Don Bosco Salesianos Social han sellado un nuevo convenio de colaboración dotado con 180.697,03 euros para impulsar el proyecto Centro Abierto, consolidando así una apuesta municipal por facilitar la conciliación y la corresponsabilidad en las familias algecireñas. El acuerdo se enmarca dentro del Plan Corresponsables, una política pública estatal que está transformando el modelo de cuidados en España.

El proyecto Centro Abierto no es nuevo en la ciudad. Durante el curso 2024-2025, la Fundación Don Bosco ya atendió a 60 menores de entre 3 y 16 años en horarios de tarde y verano, ofreciendo espacios seguros, educativos y de ocio que permiten a las familias algecireñas conciliar su vida laboral con las responsabilidades del cuidado infantil. Este año, con esta nueva inversión, la cobertura se ampliará y se profundizará en los servicios ofrecidos.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha subrayado que este convenio "reafirma el compromiso del Ayuntamiento con las familias, facilitando recursos que permiten compatibilizar la vida laboral y familiar, al tiempo que se garantiza la atención y el acompañamiento de los menores".

¿Qué es el Plan Corresponsables?

El Plan Corresponsables es una iniciativa del Ministerio de Igualdad de España que ha consolidado una inversión de 142,5 millones de euros en 2025 para transformar la estructura social de los cuidados. Su objetivo es ambicioso: reducir la brecha de género que existe en las tareas de cuidado, reconociendo que las mujeres asumen actualmente un 80% más de responsabilidades en este ámbito que los hombres.

Según explica Paula Conesa, teniente de alcalde delegada de Igualdad y Bienestar Social, el plan también busca "crear empleo de calidad en el sector de los cuidados" y "avanzar hacia una corresponsabilidad social, donde el cuidado sea una responsabilidad compartida entre hombres y mujeres, y entre el Estado, las empresas y las familias". En el caso de Algeciras, la Junta de Andalucía financia el 100% de la inversión a través del Ayuntamiento.

Centro Abierto: el espacio de apoyo para menores

El "Centro Abierto" es un proyecto educativo y de cuidado que funciona como un espacio de apoyo socioeducativo para menores de 3 a 16 años. Más allá de ser un simple servicio de guardería, ofrece:

Actividades educativas y recreativas diseñadas según el rango de edad.

diseñadas según el rango de edad. Apoyo escolar y refuerzo académico para menores en riesgo de fracaso.

para menores en riesgo de fracaso. Acompañamiento personalizado con énfasis en menores de contextos vulnerables.

con énfasis en menores de contextos vulnerables. Actividades de ocio y tiempo libre (salidas a playas, parques, actividades culturales).

Durante el curso anterior, el programa celebró clausuras de actividades en el Colegio Salesianos de Algeciras, consolidándose como una iniciativa de referencia en la ciudad para las familias que necesitan conciliar trabajo y cuidado infantil.