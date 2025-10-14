Antonio Torremocha lleva 'El bibliotecario de Medina Azahara' a la Feria del Libro de Córdoba

El historiador y escritor Antonio Torremocha Silva lleva su obra El bibliotecario de Medina Azahara (editorial Almuzara) a la Feria del Libro de Córdoba, este próximo domingo 19 de octubre a partir de las 13:00 horas en el bulevar Gran Capitán de la capital cordobesa.

El fiel colaborador del diario Europa Sur contará con la intervención de la escritora Paula Martos Molero para acercar una novela que recrea un tiempo en el que todo el conocimiento de la humanidad se concentró en una biblioteca única levantada por hombres sabios en un pabellón del Alcázar de Córdoba. "¿Pudo evitarse la quema de la Gran Biblioteca de Córdoba, que fue el faro que iluminaba la cultura de Occidente y Oriente?", reza la portada del libro.

Antonio Torremocha es licenciado en Filosofía y Letras y Doctor en Historia Medieval. Su trayectoria profesional abarca la docencia en Bachillerato y en la UNED como profesor tutor de Historia Medieval, además de haber dirigido el Museo Municipal de Algeciras, impulsando desde allí numerosos estudios sobre la historia y el patrimonio local.

Académico de Número de la Academia Andaluza de la Historia y miembro de varias instituciones de prestigio, ha centrado su labor investigadora en la historia de al-Ándalus y la Reconquista, combinando sus amplios conocimientos con un estilo divulgativo que acerca el pasado al lector actual.

Su producción bibliográfica abarca tanto la investigación histórica como la narrativa. Entre sus obras de carácter histórico destacan Algeciras entre la Cristiandad y el Islam (1994), Fuentes para la Historia Medieval del Campo de Gibraltar (2009), El Puerto Bahía de Algeciras. 3000 años de historia (2013) y Algeciras musulmana y cristiana (Siglos VIII-XIV) (2015). En narrativa histórica ha publicado, entre otros títulos, Historia verdadera del pícaro Juan Pedroche (1998), Tariq y Musa, conquistadores de al-Andalus (2011), La cautiva de la Alhambra (2022), El bibliotecario de Medina Azahara (2023), Antonio Meulener, el Oppenheimer español (2024), El héroe traidor (2024) y Alí Bey (2025).