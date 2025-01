Antonio Jesús Pérez, intendente principal de la Policía Local de Algeciras, hace efectivo su ingreso en la Orden del Mérito Policial

El Intendente de la Policía Local de Algeciras Antonio Jesús Pérez García ha recibido la condecoración que conmemora su entrada en la Orden al Mérito policial de la Junta de Andalucía, en reconocimiento a toda una trayectoria profesional con importantes resultados a niveles operativos policiales. El acto tuvo lugar en el Auditorio Edgar Neville de Málaga,

Antonio Jesús Pérez aseguró: “Todos estos reconocimientos son frutos que llegan por una dilatada carrera profesional y que no me pertenecen en exclusiva, sino a todos los agentes y mandos de la Policía Local de Algeciras, que son un ejemplo de dedicación y profesionalidad y de los que me siento tremendamente orgulloso".

Al acto acudieron el teniente de alcalde delegado de Seguridad Ciudadana de Algeciras, Jacinto Muñoz y el subdelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Rodríguez Ros.

Muñoz ha recordadado que a este reconocimiento se le suman los concedidos recientemente a finales del pasado año como su entrada en la Orden al Mérito Policial con distintivo blanco de la Comisaría General de Extranjerías y Fronteras del C.N.P. de Madrid, así como dos encomiendas por parte de la Policía Municipal de Madrid y de la Asociación de Jefes de Policía de España, a toda una trayectoria profesional de más de 40 años en activo como policía local de Algeciras.