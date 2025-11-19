Ampliado el vallado en torno al edificio de la plaza de la Mujer de Algeciras tras el desprendimiento de un balcón

El desprendimiento de parte de la fachada de un edificio en la plaza de la Mujer (anteriormente llamada Menéndez Tolosa) de Algeciras ha obligado al Ayuntamiento a ampliar de forma significativa el perímetro de seguridad alrededor de toda la manzana. Durante la mañana de este miércoles se ha extendido el vallado a un tramo amplio de la avenida Blas Infante y la esquina con la Avenida Fuerzas Armadas, hasta el punto de cortar el paso de peatones, incluso desde la acera de enfrente a través del semáforo.

Según informó este martes la delegada de Urbanismo, Yéssica Rodríguez, los técnicos municipales apuntan a que el daño podría no ser puntual, por lo que se ha exigido a la comunidad un informe técnico exhaustivo para evaluar el estado del resto de la fachada y del edificio en su conjunto. Mientras tanto, el Ayuntamiento mantiene el vallado ampliado para garantizar la seguridad.

El paso de peatones regulado por semáforo desde la calle Ancha, cortado. / G. S. G.

La situación ha generado un notable impacto en la movilidad de la zona, ya afectada por las obras de implantación de Zonas de Bajas Emisiones, lo que obliga ahora a los viandantes a realizar una auténtica gincana entre vallas, desvíos y tramos restringidos. Además, se están viendo afectados varios comercios que ocupan los bajos del edificio: desde una administración de lotería hasta Foto Jaén, aunque se ha habilitado un paso seguro para poder acceder a estos negocios.

Europa Sur ha trasladado al Ayuntamiento varias preguntas relacionadas con el edificio afectado, construido en 1975, según se puede consultar en la Sede Electrónica del Catastro, pero el Consistorio ha remitido a una próxima respuesta oficial.

El balcón desprendido. / Claudio Palma

Entre las cuestiones planteadas se encuentra si la comunidad de propietarios había presentado la Inspección Técnica de Edificios (ITE), obligatoria para inmuebles con más de 50 años, así como si existe una primera valoración del estado estructural tras el desprendimiento. También se ha consultado si Urbanismo puede ofrecer un balance de los edificios que aún no han pasado la ITE, cuántos se encuentran con retraso y qué medidas adopta el Ayuntamiento con los propietarios que no cumplen, incluida la posible existencia de campañas informativas o requerimientos previos.