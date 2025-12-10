El Ayuntamiento de Algeciras prepara la vuelta del ambigú del teatro Florida y una cafetería en el centro Paco de Lucía

El Ayuntamiento de Algeciras ha dado el primer paso para reactivar dos servicios demandados por la ciudadanía: la recuperación del histórico ambigú del teatro Florida y la puesta en marcha de la cafetería del centro de interpretación Paco de Lucía. Este miércoles, 10 de diciembre, se ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el anuncio previo de licitación, un aviso que adelanta a las empresas interesadas que, en los próximos meses, el Consistorio sacará a concurso la explotación de ambos espacios municipales.

El documento actúa como un “aviso a navegantes” para fomentar la competencia y facilitar que las empresas preparen con tiempo sus propuestas. En total, el futuro contrato está valorado en 352.000 euros, dividido en dos lotes que se tramitarán de forma independiente:

Lote 1 : Explotación de la cafetería del centro de interpretación Paco de Lucía, con un valor estimado de 176.000 euros.

: Explotación de la cafetería del centro de interpretación Paco de Lucía, con un valor estimado de 176.000 euros. Lote 2: Explotación del servicio de cafetería del teatro Florida, también por 176.000 euros.

Un impulso a dos espacios culturales clave

Fuentes municipales recuerdan que la Delegación de Cultura lleva tiempo trabajando para revitalizar estos equipamientos. El objetivo es que ambos edificios —de titularidad municipal— cuenten con un servicio de cafetería estable que complemente su actividad cultural.

El centro de interpretación Paco de Lucía, situado en la calle Ruiz Zorrilla, se inauguró en diciembre de 2024 con el compromiso de abrir una cafetería que diera servicio a visitantes y vecinos. Por su parte, el teatro Florida —en la avenida Agustín Bálsamo— mantiene cerrado desde hace años su pequeño quiosco-bar, un ambigú muy recordado por el público habitual del teatro.

El estudio de viabilidad, a exposición pública durante un mes

De forma paralela al anuncio previo, el Ayuntamiento ha sometido a información pública el estudio de viabilidad económico-financiera que sustenta la futura concesión. La resolución establece que el documento permanecerá expuesto durante un mes desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en los tablones de edictos municipales.

Durante ese periodo, cualquier persona interesada puede consultar el estudio en el departamento de Contratación del Consistorio o a través de la sede electrónica y de la propia Plataforma de Contratación del Sector Público. También podrán presentarse las alegaciones que se consideren oportunas antes de que el Ayuntamiento dé luz verde al proceso definitivo de licitación.

Con esta hoja de ruta, el Consistorio confía en que 2026 sea el año en que el ambigú del Florida vuelva a abrir sus puertas y que el centro Paco de Lucía cuente, por fin, con su cafetería anunciada, reforzando así la oferta cultural y de servicios de la ciudad.