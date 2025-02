El algecireño Álvaro Morte y la tarifeña Laura Weissmahr, nominados a los Premios de Unión de Actores y Actrices

Los 33 Premios de Unión de Actores y Actrices nominan al actor algecireño Álvaro Morte y a la tarifeña Laura Weissmahr para unos galardones que se entregarán el próximo 10 de marzo en el Teatro Circo Price de Madrid.

El algecireño Álvaro Morte aspira al galardón a Mejor Actriz y Actor en producción internacional con su papel del padre Sal Tedeschi en 'Immaculate', la cinta de terror que protagonizó el año pasado junto a Sydney Sweeney. Además están nominados en esta categoría Javier Bardem por Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, Tomás Pozzi por Kill me, Karla Sofía Gascón por Emilia Pérez, María Caballero por The First Omen y Susi Sánchez por Reinas.

Reconocido internacionalmente por su papel de El Profesor en La Casa de Papel, Álvaro Morte se encuentra rodando La serie de Movistar+ Anatomía de un instante, basada en la novela del escritor Javier Cercas, que comenzó a grabarse el pasado viernes 17 de enero en el Congreso de los Diputados. Allí se lleva a cabo una recreación del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. El algecireño interpreta al ex presidente Adolfo Suárez.

Además, la tarifeña Laura Weissmahr, protagonista de Salve María, aspira a Mejor Actor y Actriz Revelación junto a Cristalino, por 'Segundo premio', Óscar Lasarte, por la película del algecireños Alexis Morante ¿Es el enemigo?, Pepe Lorente, por La estrella azul', Alba Planas, por La virgen roja, y Zoe Bonafonte por El 47.

Weissmahr ha sido una de las grandes revelaciones del año. Su papel en Salve María, tercer largometraje de Mar Coll, la ha erigido como la gran favorita para llevarse este sábado el Goya a Mejor actriz revelación, un reconocimiento que ya obtuvo en los premios Gaudí del pasado enero, así como el premio a Mejor Actriz en la Seminci de Valladolid.

Además de los galardones correspondientes a las categorías de teatro, cine y televisión, se entregarán otros tres galardones especiales: el Premio 'A toda una Vida', que en esta ocasión se le ha concedido a Ana Belén; el 'Premio Especial de la Unión', otorgado por la Junta de Gobierno de la Unión que reconoce la labor y compromiso social de una persona o entidad; y el 'Premio Mujeres en Unión-Pilar Bardem', que otorga la Secretaría de Igualdad de la Unión por su compromiso con la igualdad en diferentes ámbitos sociales. De estos dos últimos, se conocerán los nombres en la rueda de prensa.

Entre los trabajos más reconocidos por los intérpretes, según el número de nominaciones por dichas obras, destacan títulos como 'La infiltrada', de Arantxa Echevarría, 'La virgen roja', de Paula Ortiz o 'Casa en flames', de Dani de la Orden, en cine. En el caso de las series, 'El caso Asunta', creada por Ramón Campos, Gema R. Neira, Jon de la Cuesta y David Orea, 'Querer' de Alauda Ruiz de Azúa, Eduard Sola y Júlia de Paz o 'Yo, adicto' de Aitor Gabilondo son las favoritas en televisión; y 'La madre', dirigida por Juan Carlos Fisher o '1936', bajo la dirección de Andrés Lima, en teatro.