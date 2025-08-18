Alternativas reclama más personal para frenar la entrada de fentanilo y otras drogas en la cárcel de Algeciras

La Coordinadora Alternativas ha reclamado este lunes al Ministerio del Interior y a Instituciones Penitenciarias un refuerzo de personal y medios para la cárcel de Botafuegos, en Algeciras, que permita atajar la entrada de drogas en el centro penitenciario. Dos reclusos murieron la semana pasada por sendas intoxicaciones por estupefacientes que llegaron al recinto a través de papeles impregnados con compuestos como fentanilo o productos químicos de uso industrial, que posteriormente se mezclan con tabaco y se fuman, según el sindicato Acaip.

La droga entra -según el sindicato- a través de la paquetería, comunicaciones e incluso mediante la correspondencia ordinaria, lo que dificulta su detección por parte del personal penitenciario.

"A la espera de la autopsia que determine las sustancias exactas que provocaron la muerte de los dos reclusos, el hecho de que entre droga a la cárcel, y más si son opiáceos como sucede en el caso del fentanilo, nos preocupa. Botafuegos ha crecido mucho en reclusos pero no en funcionarios que puedan prestar una atención adecuada y cubrir todos los servicios", según Francisco Mena, presidente de la coordinadora antidroga.

Para Mena, junto con más personal para supervisar las entradas de material del exterior, Interior debe facilitar los medios técnicos para inspeccionar la paquetería. "Las autoridades en los puertos y aeropuertos tienen tiras reactivas para comprobar si hay drogas en materiales comunes. Aquí deberían aplicarse también", según el presidente de Alternativas.

La coordinadora también insta a Instituciones Penitenciarias a atender las necesidades de desintoxicación de la comunidad reclusa a través del cumplimiento de penas en comunidades terapéuticas. "Solo así se puede acabar con la adicción de la persona que, en muchos casos, lleva a delinquir", resume.