Almudena Martínez se reúne con los concejales del PP en Algeciras como secretaria general del partido de Cádiz

De izq. a dcha, Paula Conesa, Almudena Martínez, Jacinto Muñoz, Javier Arango, Sabina Quiles, Álvaro Márquez, Pilar Pintor, Patricia Bueno, María Solanes, Javier Vázquez y Jorge Juliá, en la noche de este martes, tras salir de la sede del PP de Algeciras.

Una cita ha tenido lugar en la noche de este martes en la sede local del PP de Algeciras. La secretaria general de los populares en la provincia y presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, se ha reunido por espacio de unas dos horas con el equipo de concejales que integran el gobierno local que dirige el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, quien continúa al margen del partido desde que el pasado 10 de diciembre presentase su renuncia como militante.

A la reunión con la número dos del PP gaditano acudieron el nuevo responsable del partido en Algeciras y primer teniente de alcalde, Jacinto Muñoz, junto a los también concejales Pilar Pintor, Susana Pérez Custodio, Paula Conesa, Juana Cid, María Solanes, Javier Vázquez, Jorge Juliá, Javier Arango, Yéssica Rodríguez, Vicente Palomares, Patricia Bueno, Sabina Quiles y Álvaro Márquez. Solo se ausentó Ángel Martínez, por motivos de viaje.

Jacinto Muñoz conversa con Almudena Martínez -izq.- a pocos pasos de Javier Vázquez y Pilar Pintor. / Erasmo Fenoy

Uno de los asistentes ha situado en un contexto de "normalidad absoluta" la reunión en la sede, situada en la calle General Castaños. En la cita, añade esta fuente, se ha hablado de unidad y "no se ha tocado en absoluto" el nombre del candidato a la Alcaldía en 2027, una cuestión que el PP de Algeciras, junto con las direcciones gaditana y andaluza del partido, deberá abordar tras las elecciones autonómicas del próximo mes de junio.

Landaluce, además de abandonar el PP, se pasó al Grupo Mixto en el Senado después de que el PSOE presentase en su contra una denuncia por acoso sexual, archivada poco después por la Fiscalía del Tribunal Supremo. Alcalde de Algeciras desde 2011, el archivo de la denuncia no supuso el regreso del regidor a la militancia. Entre las causas que adujo para dejar el PP figuró la de no perjudicar a las siglas, en tanto en cuanto no se sustancien varias acciones judiciales emprendidas por él mismo contra quienes le atribuyeron determinados hechos.