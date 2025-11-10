Los algecireños Diego Arjona y Lamine Thior brillan en 'Olivia', la nueva serie de Disney+

La nueva producción de Disney+ llega con sabor andaluz y talento algecireño. Olivia, la comedia familiar creada por David Troncoso (La ley del mar, Veneno) y Flippy (El chiringuito de Pepe), cuenta con la participación de los actores Diego Arjona y Lamine Thior, naturales de Algeciras, quienes comparen pantalla en una historia que rinde homenaje al aceite de oliva, a las raíces y a las segundas oportunidades.

La serie, dirigida por Juanma Pachón (Bienvenidos a Edén, Heridas), está protagonizada por Pablo Chiapella, María Schwinning y Nancho Novo. Narra la historia de Mario Rey (Chiapella), un popular hombre del tiempo que, tras un giro inesperado en su vida, se ve obligado a regresar con su hija al olivar familiar, donde le espera su padre Tomás (Novo), con el que no habla desde hace tres décadas. Rodada entre Madríd, Úbeda, Baeza y Canarias, Olivia combina el humor con la emoción, en un relato que, según sus protagonistas, "parece una película de Hollywood".

Los actores algecireños Arjona y Thior, con Fernando Tejero y Enrique Villén. / E.S.

"Cuando leí el guion y supe quiénes eran mis compañeros de reparto, sabía que iba a ser un proyecto increíble", asegura Diego Arjona (1978), que interpreta a Unai, un olivarero andaluz. "A más de uno le va a tocar la patata. No es solo comedia, hay más", añade. El actor, que también forma parte del elenco de Atasco —cuya tercera temporada llega en diciembre a Prime Video—, considera Olivia un antes y un después en su carrera: "Estoy muy contento. Para mí este proyecto es un punto de inflexión".

Arjona, además, celebra la representación del acento y la cultura andaluza: "El proyecto trata con mucho cariño y respeto al andaluz. No cae en el tópico del andaluz cateto o analfabeto. El guion está escrito con mucho gusto, más de lo que hemos podido ver otras veces en televisión". También destaca la relevancia del aceite de oliva en la trama: "Me hizo mucha ilusión ver el papel tan importante que tiene. Es algo tan nuestro, tan arraigado, a lo que creo que nunca se le había dedicado una serie".

Diego Arjona y Lamine Thior, con Kira Miró y Pablo Chiapella. / E.S.

En esta producción, Arjona no es el único representante del Campo de Gibraltar. Lamine Thior (1990) también forma parte del reparto interpretando a Iván, un experto en aceite de oliva. "Soy una especie de hijo adoptivo de Tomás (Nancho Novo), que ocupa el papel de Mario (Pablo Chiapella) cuando este deja el olivar y se va a la ciudad", explica el actor. "Es un personaje muy bonito, lleno de matices".

Para Thior, que recientemente participó en La ley del mar (Netflix), este trabajo supone un "salto exponencial" en su carrera. "Además de actor, soy cómico, entonces poder hacer esta 'dramedia' es muy especial para mí", confiesa. También celebra poder rodar con su acento andaluz: "Ha sido maravilloso poder grabar en andaluz, sin tener que poner acento neutro. Eso significa también mucho para mí".

El encuentro con su paisano Diego Arjona fue otro motivo de alegría. "Cuando vi que también estaba Diego pensé: ya está, ya se ha "liao", ya está aquí el poder especial algecireño", dice entre risas. "Estaba flipando". Sin duda, no es común que dos actores algecireños coincidan, aunque Thior compartió cámaras en el pasado con el también algecireño Víctor Clavijo.

Arjona comparte ese entusiasmo: "Dos actores cómicos, de Algeciras, trabajando para Disney en un proyecto tan chulo y potente. Es increíble. Lo estuve hablando con Lamine y se lo dije: ¿tú te imaginabas esto hace unos años?".

Con un reparto que incluye figuras como Kira Miró, Fernando Tejero, María Barranco, Lalachus, Irene Arcos y Agustín Jiménez, Olivia promete emocionar y divertir a partes iguales. Aún sin fecha de estreno confirmada, llegará próximamente en exclusiva a Disney+.

Una serie con corazón andaluz, risas y raíces, donde dos talentos de Algeciras brillan con luz propia entre focos y olivares.