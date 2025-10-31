El actor Víctor Clavijo será Hijo Predilecto de Algeciras: "Me he puesto a llorar, no he podido evitarlo"

Víctor Clavijo se convertirá en Hijo Predilecto de Algeciras. El actor, uno de los más relevantes de los últimos años en el cine, el teatro y la televisión en España, ha recibido el reconocimiento "con muchísima emoción" tras seguir en directo este viernes por internet el desarrollo del Pleno del Ayuntamiento. La iniciativa, promovida por IU y presentada por el grupo municipal socialista, fue aprobada con los votos a favor de este último y del PP. Vox se abstuvo.

"Me he puesto a llorar, no he podido evitarlo. Me he acordado de mi vida allí, de mis padres que ya no están", ha explicado el intérprete horas después de conocer una noticia que, admite, no ha "digerido". "No hay premio mayor que sentir de repente el reconocimiento de tus paisanos", ha añadido, antes de expresar su gratitud y agradecimiento a todos los grupos municipales. "Escuchar lo que se decía de mí por parte de gente que no conozco me ha emocionado muchísimo", subraya.

Víctor Clavijo Cobos nació en Algeciras el 28 de septiembre de 1973. Desde muy joven manifestó una inclinación por las artes escénicas, motivado por su padre Carlos y su madre María del Carmen, que despertaron su curiosidad hacia el mundo del cine y la interpretación. Estudió en el colegio Puerta del Mar y en el instituto Isla Verde, antes de trasladarse a Granada para cursar estudios de Derecho. Tras comprender que su vocación era la actuación, decidió trasladarse a Madrid y formarse en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD).

Durante su formación en la RESAD también cursó doblaje, canto, danza y esgrima, lo que evidencia una formación muy completa y orientada a múltiples facetas de la interpretación. Él mismo describe sus años en la escuela como “unos de los mejores" de su vida por la intensidad con las que los vivió y el privilegio de estudiar lo que verdaderamente le apasionaba.

Víctor Clavijo. / E.S.

Clavijo ha ganado el premio Unión de Actores y Actrices en seis ocasiones por trabajos interpretativos en cine, teatro y televisión; obtuvo el Premio Talento Andaluz de RTVA / Canal Sur Radio y Televisión, entregado en el Festival de Málaga en marzo de 2025, el Premio a la Mejor Interpretación Masculina (por su papel en la serie El Marqués) en la 37ª edición de los Premios Asecan del Cine Andaluz y el de Mejor Actor en el festival Screamfest Los Ángeles (por las películas Tres días y La espera), además del Místiko de Oro en Algeciras Fantastika 2016.

Primeros pasos y salto a la pantalla

Mientras completaba su formación, Clavijo participó en sus primeros trabajos de teatro con amigos, además de empezar a rodar cortometrajes. Su primer corto data de 1995, titulado David, dirigido por Carlos Montero y en el que compartió protagonismo con Eduardo Noriega. Otro proyecto temprano fue La visita (1997), dirigido por su hermano Carlos Clavijo, escritor, cómico de stand up y guionista de cine y televisión.

En televisión hizo su aparición en 1997 con un papel en la serie Menudo es mi padre. Pero fue con la popular serie juvenil Al salir de clase (emitida entre 1998 y 2000) que alcanzó su primer éxito, interpretando al personaje Raúl, que lo convirtió en un rostro conocido del gran público.

Trayectoria televisiva

Tras su salto inicial, Clavijo diversificó sus trabajos en televisión con numerosas series, participando en más de 30 producciones televisivas. Algunos de los títulos destacados en su etapa televisiva incluyen Hospital Central, El Comisario y La señora. También destacó en El Ministerio del Tiempo, interpretando a Lope de Vega, y más recientemente en la serie El Marqués (2024), donde interpreta un papel de villano. En entrevistas reconoce que, aunque la televisión le dio el gran espaldarazo, siempre ha tenido muy claro que el teatro es “un matrimonio para toda la vida”, y que el cine le apasiona cuando encuentra buenos guiones y directores.

Cine

En paralelo a su trabajo televisivo, Clavijo ha desarrollado una sólida carrera cinematográfica. Su filmografía incluye más de 30 largometrajes. Entre ellos se pueden destacar El regalo de Silvia (2003), que le supuso una nominación a los Premios Goya como Mejor Actor Revelación; El principio de Arquímedes (2004), bajo la dirección de Gerardo Herrero; La espera (2023), un folk horror ambientado en la sierra andaluza y La infiltrada (2024), largometraje que fue uno de los triunfadores en los Goya 2025.

Víctor Clavijo. / Erasmo Fenoy

Teatro, doblaje y otras vertientes artísticas

El teatro es un pilar fundamental en la carrera de Víctor Clavijo. Ha colaborado con directores reconocidos en el teatro español, como Andrés Lima, Gerardo Vera o Tomaž Pandur, lo que da cuenta de su relevancia en el medio. Ha recibido el premio de la Unión de Actores y Actrices al Mejor Actor Secundario de Teatro por su trabajo en la función Lehman Trilogy. También ha desarrollado trabajos de doblaje y locución, y durante la pandemia hizo viral su recitación de poesía y piezas literarias en redes sociales. Además, trabajó en Fausto, por la que fue premiado con el galardón a Mejor Actor Secundario de Teatro y en Amores iguales y Continuidad de los parques, representaciones que consolidaron su reputación como intérprete capaz de adaptarse a distintos estilos y formatos. Recientemente, su actividad teatral sigue vigente y en expansión, con trabajos que combinan el teatro documental/histórico como Blaubeeren (Auschwitz) y espectáculos de gran formato como Lorca sonoro.

Clavijo se describe como un actor que aprendió “a pico y pala” su oficio, construyendo paso a paso un cuerpo de trabajo muy sólido. Ha confesado que con los años ha dejado de interpretar tan “torturado” y se ha centrado en confiar más en su intuición como intérprete. Para él, lo que realmente importa es el personaje, la historia y el equipo con el que trabaja.