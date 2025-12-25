El algecireño Che Ojeda presenta 'Proyecto Zoe', una novela que explora los límites del sufrimiento y la justicia

El actor, director y autor algecireño Che Ojeda vuelve al panorama literario con el lanzamiento de su nueva novela, Proyecto Zoe, una obra que plantea una pregunta tan incómoda como universal: ¿cuál es el límite de sufrimiento que una persona puede soportar en nombre de la justicia?

La historia parte de una premisa aparentemente sencilla, pero cargada de tensión. Zoe es una mujer apacible, integrada en el status quo, que lleva una vida controlada y sin sobresaltos. Su refugio es la rutina y su pasión, la fotografía. Sin embargo, un descubrimiento fortuito la arrastra a una espiral de acontecimientos lúgubres que la colocan en un peligro constante, tanto físico como emocional. Lo que comienza como un hecho casual se convierte en una sucesión de golpes que la obligarán a enfrentarse a verdades que creía enterradas en lo más oscuro de su pasado.

Zoe es, probablemente, la protagonista de una historia que jamás habría querido vivir para contar. Ella habría preferido seguir detrás de su cámara, ajena a los conflictos del mundo. Pero el destino —y las decisiones de otros— tienen planes distintos. Entre esas figuras se encuentra Víctor, un personaje que la ha observado siempre desde las sombras. No es un héroe ni un agente secreto, pero sí alguien que carga con una misión silenciosa que la involucra mucho más de lo que ella imagina, y que lo mantiene en constante vigilia por el bien común.

Che Ojeda / E.S.

El punto de inflexión llega el día en que un desconocido cruza la puerta de la tienda de fotografía donde Zoe pasa sus horas. A partir de ese instante, la aparente normalidad se quiebra y la protagonista se ve obligada a enfrentarse a una amenaza impensable, que la empuja a revivir heridas del pasado y a cuestionar todo aquello en lo que creía.

Con Proyecto Zoe, Che Ojeda invita al lector a reflexionar sobre dilemas esenciales: ¿puede una sola persona cambiar las normas establecidas?, ¿está el deber por encima de la amistad?, ¿puede el amor romper incluso las barreras de la ciencia? La novela combina suspense, drama psicológico y una mirada crítica sobre la responsabilidad individual frente a los sistemas establecidos.

Nacido en Algeciras en 1994, Che Ojeda es actor, director, autor y productor. Reside en Madrid, donde desarrolla sus proyectos artísticos. En 2021 publicó su primera novela, Lo que nos hace creer, y desde entonces ha continuado creando historias tanto en el ámbito teatral como en el audiovisual, a través de su productora Desencadenados Producciones.

Proyecto Zoe ya está disponible directamente a través del autor en sus redes sociales, Instagram y TikTok (@Che__Ojeda), y próximamente podrá adquirirse también en Amazon, consolidando así una nueva etapa literaria en la trayectoria de un creador multidisciplinar en constante evolución.