La algecireña Paula Contreras, nominada con cinco fotografías a los Premios Nacionales Quijote de Fotografía 2025

La fotógrafa algecireña Paula Contreras ha vuelto a situar su nombre en el panorama nacional tras ser nominada con cinco obras en los Premios Nacionales Quijote de Fotografía 2025, que este año celebran su 20º aniversario. El reconocimiento llega de la mano de su marca La Cámara de Pepa, que dirige junto a su compañero Pedro J. Marín.

En concreto, tres de las imágenes seleccionadas corresponden a la categoría de Postboda y dos a la de Boda, consolidando el estilo fresco y natural que caracteriza el trabajo de este tándem creativo con base en Algeciras y presencia en toda Andalucía.

Paula Contreras y Pedro J. Marín. / E.S.

No es la primera vez que Contreras logra destacar en este certamen. En 2024 ya fue nominada en la categoría de Boda, pero ahora ha multiplicado por cinco el número de trabajos finalistas. “Salir de nuevo nominada, y esta vez con cinco fotografías, es un orgullo y sobre todo, un reconocimiento al trabajo bien hecho. El mundo del autónomo a veces es solitario y se trabaja un poco a ciegas, así que lo siento como una señal que me dice: por aquí vas bien, este es el camino”, explica la fotógrafa.

Una de las obras nominadas. / E.S.

La gala de entrega se celebrará el próximo 9 de octubre en Castilla-La Mancha, en un evento que reunirá a algunos de los fotógrafos profesionales más destacados de España. Las obras nominadas y ganadoras formarán parte de la selección nacional que optará a representar a España en la Copa del Mundo Fotográfica (WPC), junto a los trabajos reconocidos en los Premios FEPFI 2025.

De este modo, el talento de Paula Contreras y Pedro J. Marín no solo recibe un espaldarazo en el ámbito nacional, sino que también podría dar el salto al escenario internacional más prestigioso de la fotografía profesional.