Algeciras reconocerá a María José Sanz, Pilar Cañete y Nieves Buscató como "Mujeres que inspiran"

María José Sanz, Pilar Cañete y Nieves Buscató serán reconocidas por el Ayuntamiento de Algeciras como "Mujeres que inspiran" en unos galardones que se entregarán el lunes 9 de marzo en un acto enmarcado en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer del 8-M.

El alcalde, José Ignacio Landaluce, ha anunciado las propuestas que este año ha elevado el Centro Municipal de Información a la Mujer, dependiente de la Delegación de Igualdad y Bienestar Social que dirige la teniente de alcalde Paula Conesa, para otorgar los reconocimientos “Mujeres que Inspiran”. En la presente edición, las tres homenajeadas serán la jueza titular del Juzgado de Primera Instacia Número 1 de los de Algeciras, María José Sanz; la secretaria de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar, Pilar Cañete; y la escritora y presidenta de la asociación cultural Academus, Nieves Buscató.

Este reconocimiento, según recuerda el Ayuntamiento, nació hace años "con el objetivo de poner en valor el papel fundamental de las mujeres en la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y diversa, así como de visibilizar referentes femeninos que, con su esfuerzo diario, contribuyen al progreso social, cultural y económico".

"Las mujeres homenajeadas representan ejemplos de superación, liderazgo y vocación, y se convierten en fuente de inspiración para la ciudadanía y, especialmente, para las generaciones más jóvenes", ensalza el gobierno municipal.

A través de este acto, el Ayuntamiento subraya que "reafirma su compromiso con la igualdad de oportunidades y el reconocimiento del talento femenino", destacando historias de vida que demuestran que la constancia, la dedicación y la pasión por el trabajo son motores de cambio.