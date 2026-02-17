Una joven maestra algecireña traslada a cuento su experiencia con el cáncer de mama

Palma de Hoyos Gallardo, una joven maestra de Algeciras, madre de Lucas y Martín, tuvo que enfrentarse un día a un cambio radical en su vida cuando le diagnosticaron cáncer de mama. Tenía que lidiar con ese golpe personal y, también, debía contárselo a sus hijos pequeños. Decidió abordarlo para ellos como un juego en el que mamá había sido elegida para un experimento en la búsqueda de una superhéroe. Uno de los frutos es el cuento ¿Hay una superhéroe en casa?, editado por Apuleyo, que presentará este martes en el colegio Los Pinos, su colegio.

"La idea surgió bajo la ducha, tal y como nacen las primeras canciones, como dicen los cantautores", recuerda Palma. "Ahí me salió la vena maestra. Jugar es lo que los niños quieren, es como aprenden y viven. No quería mentirles, porque soy una persona que siempre voy con la verdad por delante, siempre la verdad es la que gana. Decidí dar un giro con esa metáfora", añade. La mala noticia le llegó al mes de perder a su padre, "que era pasión lo que tenían mis niños con su abuelo".

La realidad del día a día del tratamiento se conjugó en el contexto de la investigación de "la científica" que había elegido a mamá. Ahí encajaban los medicamentos recetados por la oncóloga, la mochila que le regaló Bandera Rosa, con sus cremas, su gorrito, y los efectos de la enfermedad, incluido el "pipí rosa".

Palma relata que sonríen ahora cuando recuerdan que Lucas sintió un día el calambre por la electricidad que desprendía su madre. "¿Ves? Eso es porque eres una superhéroe y tienes electricidad. Son los superpoderes, mamá. Tus superpoderes están aquí", recuerda.

Entre los ingredientes de la receta para afrontar el cáncer destaca "el amor que te da la gente, todo el cariño que recibes, que es lo que más necesitas muchas veces". Una reflexión que emociona a Palma y a quien le entrevista. "Una amiga me decía que no solo los tratamientos curan. Y es así, es ese simple hecho de un mensaje, un cómo estás, un oye que no te quiero molestar, pero estoy en tu mente...". Eso afirma que lo sintió desde el primer momento.

Palma Hoyos muestra uno de los ejemplares de "¿Hay un superhéroe en casa?" / VANESSA PÉREZ

Luego también ayuda la sinceridad "y la motivación interna de estar viva, de que tengo la suerte de celebrar la vida, de disfrutar con mi familia, con mi gente". Ahí está lo que en su caso podría denominarse como "espíritu Cobre", que se vive en un lugar de la populosa barriada algecireña donde se da cita su familia y todas las personas que, por unos o por otros, se han ido agregando a un colectivo que también se ve reflejado en el cuento. "Es que mi gente... Para mí, lo más difícil fue no poder abrazarlos. Estábamos saliendo del covid y yo tenía que ir con mascarilla", comenta.

Está recibiendo ahora muchos comentarios de quienes ya han leído su cuento. "Es increíble cómo la gente ve los mensajes que yo he querido transmitir, o que incluso no sabía que estaba transmitiendo. Porque es verdad que he contado mi historia, la he escrito, pero ahora la gente que lo está viendo desde fuera está viendo todos los mensajes. Es espectacular", declara.

Lo siente como "un regalo que le ha hecho la vida" y recuerda las palabras de su compañera Carol, cuando pasaba por los momentos "menos buenos" de la enfermedad. "Te van a pasar solo cosas bonitas. Piensa en eso. Y yo le decía, ¿cuándo van a llegar esas cosas bonitas? Porque es verdad. Venía una cosa y otra. Y parecía que no termina. Pero están aquí. Han llegado esas cosas bonitas".

El cáncer ya forma parte de su vida porque "es cierto que la enfermedad no acaba cuando tú terminas un tratamiento o cuando te operas. No es así. Hay que seguir controlándose. Sigue existiendo ese miedo interno y esas cosas me acompañan. Lo que estoy es aprendiendo un poco a vivir con eso, y hay momentos buenos y otros menos buenos".

Entre los grandes momentos buenos estuvo "la fiesta de la vida" que decidió celebrar cuando todo empezó a ser mejor. Y la mayor sorpresa, el mensaje del cantante onubense Manuel Carrasco. "Es que Manuel es la banda sonora de mi vida. Entonces, que yo recibiese un mensaje, un audio de él refiriéndose a mí, diciendo Palma me alegro de que ya estés bien.... ¡Guau! Eso fue increíble. Es que yo de verdad no tengo palabras para expresarlo porque estaba como en una nube".

Siente que la unidad de oncología del Hospital Universitario Punta Europa de Algeciras es como su segunda casa. "Mi doctora es una maravilla, yo solo puedo agradecerle a ella que yo esté aquí, porque me trata con cariño, y la unidad de día, las enfermeras. Nada más que tengo palabras bonitas. Vamos a un lugar que, obviamente, no es agradable, pero el cariño con el que te tratan allí, la empatía, la humanidad que hay hace que no sientas miedo. Te ayuda a llevar todo este proceso y se te hace más fácil", concluye.