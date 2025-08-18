Algeciras repondrá el alumbrado de la A-7 entre el Hotel Alborán y el río Palmones

El Ayuntamiento de Algeciras repondrá el alumbrado de la autovía A-7 a su paso por la ciudad -desde el Hotel Alborán- hasta las inmediaciones del río Palmones. Esta intervención será llevada a cabo después de que el Consistorio haya obtenido los preceptivos permisos tanto de la Dirección General de Carreteras como de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Estas acometidas de reparación abarcarán el tramo comprendido entre la glorieta situada a la altura del Hotel Alborán y el rio Palmones y afectarán a 26 puntos de luz, consistiendo los trabajos en la sustitución de lámparas y equipos que se encuentran actualmente apagados. Está previsto que estas tareas sean realizadas durante toda esta semana en horario nocturno, a fin de minimizar las molestias que puedan ser causadas a la circulación de vehículos.

La edil Yessica Rodríguez ha indicado que “hablamos de una actuación importante, ya que este tramo de la autovía A-7 soporta un importante volumen de tráfico, incrementando la seguridad en este tramo a través de la instalación de estos nuevos equipos de alumbrado público”. La edil también ha adelantado que en los próximos meses continuarán estas intervenciones en la autovía a su paso por la ciudad, concretamente en los tramos comprendidos entre el Hotel Alborán y la rotonda del Globo, y posteriormente seguir con la renovación de los puntos de luz existentes en la zona que va desde El Globo hasta el barrio de Las Colinas y el centro comercial.