Algeciras 100x100 reclama la restauración urgente del acueducto de El Cobre, derribado desde octubre

100x100 Unidos por Algeciras ha reclamado este lunes una intervención urgente para la reconstrucción del acueducto de El Cobre que resultó dañado el pasado 23 de octubre, cuando un camión derribó parte de la estructura de 1783.

El portavoz de la formación, Andrés Maderal, ha criticado que han pasado cuatro meses, cuando se produjo el incidente, sin que hasta la fecha se haya producido avance alguno en su reconstrucción. El Ayuntamiento anunció nada más producirse el derribo que reclamaría los costes de la reparación a la empresa del vehículo pesado.

La formación independiente lamenta que la zona permanece acordonada por vallas "sin información pública actualizada, sin calendario de actuación y sin explicaciones por parte del equipo de gobierno".

“Ese mismo día vimos fotografías, declaraciones oficiales y el anuncio del inicio de los procedimientos para su reconstrucción a la mayor brevedad posible. Cuatro meses después, no hay ni una sola noticia más. El silencio es absoluto”, ha señalado Maderal.

La formación local asegura que esta situación no es un caso aislado. "El deterioro del patrimonio y la falta de actuación municipal también afectan a espacios tan emblemáticos como el Teatro Florida o la fachada del Ayuntamiento en la calle Ancha, cuya rehabilitación continúa pendiente", apostilla el partido.

Para 100x100 Unidos por Algeciras, el problema va más allá de un monumento concreto: “No podemos permitir que Algeciras siga perdiendo sus señas de identidad por la inacción del gobierno actual. Los Arcos del Cobre no son solo piedra y estructura; forman parte de la memoria colectiva de nuestra ciudad”.

El portavoz ha pedido que, junto a la recuperación del monumento, se atiendan las numerosas deficiencias urbanas que sufre la barriada de El Cobre, "donde hay calles deterioradas, aceras en mal estado y boquetes sin reparar".