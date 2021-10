Alejandro Sanz lanza 'Bio', su canción más personal

Alejandro Sanz ha estrenado en las últimas horas en las plataformas musicales Bio, su canción más personal en la que hace un repaso de su vida desde su niñez y en la que hace una clara alusión a los orígenes: "Soy el hijo de María y de Jesús, de Alcalá y Algeciras", dice el músico en la primera frase del tema que adelanta su próximo disco.

"Estas son mis palabras, mi historia, mi canción. #BIO", escribió Alejandro Sanz en sus redes sociales para presentar su nuevo proyecto con una canción que es más una declaración hablada llena de confesiones. Según ha explicado Universal Music, es el primero de los temas de su próximo disco, que contará con diez canciones producidas por Alfonso Pérez, con el propio Alejandro Sanz y Javier Limón, y Peter Walsh como responsable de las mezclas.

"Y de repente me vi subiéndome a un escenario. Gente que no conocía, mis cancioncillas cantando. Y decidí dar las gracias, hacer siempre lo que esté en mi mano, para agradecer a la vida semejante regalo. Llevo ya 30 años dedicado a este sueño que empezó como empeño, ilusión, opción y anhelo. Y ese soy yo, resumiendo, desde que tengo razón. No intento engañar a nadie sino escribir mi canción", señala parte de la letra.

El lanzamiento de Bio llega después de que el artista inaugurara el pasado viernes su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un reconocimiento a sus más de tres décadas en la música con una proyección internacional que le ha convertido en referente de la música en español por todo el mundo.