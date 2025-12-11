Adelante Andalucía califica a Landaluce de "auténtico sinvergüenza" por no dimitir como alcalde de Algeciras y senador

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha apremiado a José Ignacio Landaluce, a "dimitir inmediatamente" como alcalde de Algeciras y senador del PP, calificándolo de "auténtico sinvergüenza" por anunciar su suspensión temporal de militancia del Partido Popular pero no su renuncia a su cargos públicos. Landaluce comunicó ayer su baja temporal del PP después de que el PSOE le haya denunciado ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y abuso sexual.

En declaraciones a los medios desde Granada, José Ignacio García ha insistido en que el alcalde de Algeciras "está acusado de ser un corrupto y un acosador" y "lo que tiene que hacer es dimitir inmediatamente". "Ayer las declaraciones que hizo son de auténtico sinvergüenza, no tiene otra palabra", ha criticado, lamentando que se marche del PP pero se mantenga como senador y alcalde de Algeciras. "¿Para qué? Para poder seguir enchufando a gente y poder seguir acosando a gente", ha denunciado.

García le ha invitado a llevar a cabo "un gesto de ejemplo" y "dejar automáticamente" la alcaldía y el acta de senador, algo que "debería exigirle el Partido Popular y el señor Moreno Bonilla".

García ha reclamado que "los acosadores y los corruptos" estén "fuera de las instituciones automáticamente, sean del PP o sean del PSOE", cuestionando que "aquí ninguno sabía nada" de los delitos de los que se le acusa a Landaluce cuando "lo sabíamos desde hace muchos años".

"A nosotros la corrupción nos da asco y vergüenza, sean quienes sean. Me parece una auténtica barbaridad que se investigue, que caiga todo el peso de la ley", ha señalado, asegurando que le parece la "misma sinvergonzonería" los casos de Ábalos, Leyre "y compañía, con los del presidente de la Diputación de Almería. "Que caiga todo el peso de la ley", ha apuntillado.