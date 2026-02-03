Alerta
El Campo de Gibraltar, ante una posible inundación histórica
Acumulación de camiones en Algeciras a la espera de embarcar hacia Marruecos, en imágenes
Acumulación de camiones en Algeciras a la espera de embarcar hacia Marruecos, en imágenes / Erasmo Fenoy

Acumulación de camiones en Algeciras a la espera de embarcar hacia Marruecos, en imágenes

La restricción de accesos y el cierre anunciado de Tánger Med por el temporal provocan largas colas y horas de espera

La borrasca Leonardo pone en jaque al Estrecho: camiones retenidos y riesgo de cierre total del Puerto de Algeciras

1/35 Acumulación de camiones en Algeciras a la espera de embarcar hacia Marruecos, en imágenes / Erasmo Fenoy
