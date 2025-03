Algeciras acoge la Semana del Grupo Social ONCE del 31 de marzo al 4 de abril

ONCE

La Semana del Grupo Social ONCE llega a Algeciras.

Algeciras/La sede de la ONCE en Algeciras va a celebrar del 31 de marzo al 4 de abril la Semana del Grupo Social ONCE en Andalucía con cerca de 150 actividades en toda la comunidad autónoma para compartir con los andaluces la realidad de las personas ciegas. Este año el evento lleva por lema Abriendo puertas y tendrá como protagonista principal al braille al coincidir con el 200 aniversario de la creación del sistema de lectoescritura para las personas ciegas.

El subdelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Francisco Javier Ros, la delegada de Bienestar Social del Ayuntamiento de Algeciras, Paula Conesa, la coordinadora de la Administracion General del Estado en el Campo de Gibraltar, Esperanza Pérez y la presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Susana Pérez, presidirán el próximo lunes, día 31 de marzo, a las 11:00 la inauguración de esta semana en un acto en el que los asistentes disfrutarán de la lectura de poesía en Braille de artistas de nuestra tierra. También se darán a conocer los nuevos vídeos de sensibilización de la campaña ‘Mucho que ver’.

La directora de la ONCE en Algeciras, Gema Valderrama, y Herminia Moncayo, en representación del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, junto a representantes de otras instituciones algecireñas y del Campo de Gibraltar participarán también en este acto que tendrá lugar en la sede de la ONCE en Algeciras.

Programación