Nuevo accidente a la salida de Algeciras: un motorista herido tras chocar con un coche en la A-7

Un nuevo accidente de tráfico ha vuelto a colapsar este martes la salida de Algeciras por la autovía A-7. Pasadas las 13:00, un turismo y una motocicleta han colisionado en las inmediaciones del Grupo Alonso, uno de los accesos más transitados del municipio.

Según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía, el aviso se recibió a las 13:15, alertando de un siniestro entre un coche —un Mercedes de color blanco— y una moto. A consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta ha resultado herido, aunque por el momento no han trascendido detalles sobre su estado.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, una unidad del 061 con UVI móvil y personal de mantenimiento de carreteras, que trabajaron para asistir al herido y restablecer la circulación en un punto especialmente sensible para el tráfico. El suceso ha provocado retenciones en dirección Málaga, en plena hora punta.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha lamentado lo ocurrido y ha expresado su preocupación por la reiteración de accidentes en este tramo de la autovía. “Raro es el día, por desgracia, en el que la A-7 no se convierte en noticia”, ha señalado, subrayando que lo más importante es la seguridad de las personas antes que los atascos que provocan estos incidentes.

Landaluce ha insistido en que la A-7 se está convirtiendo en un auténtico punto negro de la red viaria, recordando que se trata de la única salida de la ciudad hacia la Costa del Sol y la provincia de Málaga. “El Gobierno de España debe actuar de manera urgente y dar celeridad a la mejora de la seguridad en una vía que necesita un tercer carril en cada sentido”, ha reclamado el regidor.

El alcalde ha pedido además que “este asunto esté por encima de cualquier posicionamiento político”, reclamando una intervención inmediata “antes de que haya que lamentar desgracias mayores”.

Mientras tanto, los servicios de emergencia han logrado reabrir parcialmente el tráfico en la zona afectada tras más de una hora de intensas retenciones.