Impactante accidente en pleno centro de Algeciras: un coche atraviesa la vía junto a las murallas medievales

Un coche se salió de la vía en la calle Fuerte Santiago y colisionó contra una farola.

Algeciras se ha visto sobresaltada este jueves, 12 de febrero, por un accidente de tráfico ocurrido en pleno corazón de la ciudad. Sobre las 13:10, un coche se salió de la vía en la calle Fuerte Santiago, la arteria que conecta la avenida Virgen del Carmen con la avenida Blas Infante, justo al lado de las históricas murallas medievales.

El vehículo colisionó contra una farola, la cual derribó, quedando atravesado en la calzada y bloqueando uno de los carriles. La rápida intervención de la Policía Local y los servicios sanitarios permitió asegurar la zona y evitar posibles riesgos adicionales.

Por el momento, se desconocen las causas que provocaron el accidente, ni si se han registrado heridos. Las autoridades han iniciado las investigaciones pertinentes para esclarecer lo sucedido y restablecer la normalidad en el tráfico de esta céntrica zona de Algeciras.

Los vecinos y transeúntes que se encontraban en la zona han compartido imágenes del incidente en redes sociales, destacando la cercanía del suceso con uno de los enclaves más transitados de la ciudad.