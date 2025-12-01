Abogados Cristianos recurrirá la absolución de Yassin Kanjaa y pide justicia para Diego Valencia

Abogados Cristianos ha anunciado el inicio de una campaña pública y la presentación de un recurso judicial contra la sentencia de la Audiencia Nacional que absolvió del delito de asesinato consumado de carácter terrorista a Yassin Kanjaa, el autor confeso del ataque cometido el 25 de enero de 2023 que se saldó con la muerte del sacristán de la iglesia de La Palma, Diego Valencia, y resultaron heridos dos sacerdotes.

La organización sostiene que la resolución judicial —que absuelve a Kanjaa al considerar acreditado que actuó en un episodio de enajenación mental— supone “una situación de absoluta indefensión”, especialmente para la comunidad cristiana. La decisión de la Audiencia Nacional implica que el atacante no cumplirá pena de prisión, sino una medida de internamiento psiquiátrico, lo que consideran insuficiente dadas las circunstancias del crimen.

Abogados Cristianos critica también que la familia del sacristán fallecido quede fuera del marco de protección previsto para las víctimas del terrorismo. A su juicio, el ataque tuvo una “motivación claramente religiosa”, por lo que debería aplicarse la legislación específica en esta materia. La organización lamenta además que las indemnizaciones fijadas por la sentencia probablemente no lleguen a cobrarse, ya que Kanjaa ha sido declarado insolvente.

En paralelo, la entidad ha recordado otros episodios recientes y afirma que existe una “falta de respuesta institucional adecuada” ante casos de violencia cometida por individuos radicalizados. Acusa al Ministerio del Interior de “minimizar” este tipo de actos y de generar “una situación de vulnerabilidad para los cristianos”.

La fundación ha lanzado una campaña pública bajo el lema “Justicia para Diego Valencia”, con la que pretende movilizar apoyos en contra de la sentencia absolutoria y reclamar que el caso se revise en instancias superiores. “No vamos a permitir que este caso caiga en el olvido”, asegura la organización, que insiste en que seguirá “peleando en los tribunales” para lograr que el autor del ataque reciba “una condena proporcional a la gravedad de lo ocurrido”.