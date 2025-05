Abandono en el corazón de La Reconquista: un centro cívico donde reinan la humedad, las filtraciones y las ratas

Algeciras/En pleno corazón del barrio de La Reconquista, en Algeciras, el centro cívico que antaño fue símbolo de convivencia -quién no recuerda los almuerzos en El Delfín- y dinamismo cultural, hoy resiste como puede entre grietas, humedades y abandono. Un paseo por sus corredores lleva a pensar en una película de terror: locales vacíos con techos hundidos, cristales rotos y suciedad. Sin embargo, el empeño de los pocos establecimientos que siguen en pie mantiene vivo a este centro. Uno de ellos es el bar Centro, que inicia la semana con una desagradable sorpresa.

En torno a las seis de la mañana, cuando sus propietarios comenzaban la jornada, unos ruidos sospechosos y botellas fuera de su sitio los pusieron en alerta. Pronto descubrieron que estaban siendo víctimas de un robo: la caja estaba reventada, faltaban botellas y el bote de propinas de más de tres meses, vacío. El botín, aproximadamente 1.500 euros, además de las pérdidas por cerrar el local durante el día.

“No nos habíamos planteado antes la necesidad de instalar cámaras, pero si a la desidia del Ayuntamiento se suma ahora el vandalismo, tendremos que pensar en adquirirlas”, reconoce uno de los propietarios del bar.

Este suceso es tan solo un síntoma más de la larga enfermedad que sufre el complejo. El centro cívico, propiedad del Ayuntamiento de Algeciras, agoniza entre humedades, filtraciones, abandono estructural y falta de mantenimiento.

El edificio cuenta con 26 locales de usos múltiples, pero son pocos los que aún luchan al pie del cañón por dar servicios. Los problemas se acumulan y, aunque en 2022 el Ayuntamiento adquirió la titularidad del edificio prometiendo inversiones para rehabilitarlo, tan solo la espera y las deficiencias hacen presencia.

“Hace años que acumulamos problemas de humedades, pero desde este invierno se ha hecho insoportable, teníamos el techo negro”, señalan desde la asociación recreativa El Mero, que ha tenido que dar solución ella misma al problema.

Un puntal y desprendimientos en uno de los voladizos de la galería del centro cívico de La Reconquista. / Claudio Palma

Lo que antaño fue un vibrante espacio para asociaciones, con cursos, charlas y mucha vida, hoy es una muestra más de la dejadez y deterioro que afecta a infraestructuras públicas. El origen parece estar en el parking colindante, ya clausurado.

El aparcamiento, que fue cerrado tras múltiples denuncias, provocaba un efecto en cadena: se hacían obras de mejora en el interior, pero los resultados no se notaban, ya que “el techo no estaba preparado para soportar ese peso y las estructuras se resentían. Una vez que se clausuró, se notó la mejoría, pero sin duda no es suficiente y el centro necesita una rehabilitación integral”, señala un profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), con sede en el centro cívico.

En cada una de las aulas y pasillos tenemos humedades. Tras las lluvias torrenciales de este invierno, el techo de una de las aulas quedó destrozado”

Uno de los casos más graves fue el de la Asociación de Amas de Casa. Tras años ocupando un local en el centro, decidieron marcharse. “El techo se hundía y se cansaron de esperar una respuesta del Ayuntamiento”, indica el mismo profesor. El local que usaban, junto el de la Oropéndola -también en desuso-, es uno de los más castigados por las filtraciones y la humedad.

Esta última, la humedad, es sin duda la reina indiscutible del edificio. Su fuerte olor preside cada uno de los locales y se deja ver en tonos amarillos y negros en los techos. “En cada una de las aulas y pasillos tenemos humedades. Tras las lluvias torrenciales de este invierno, el techo de una de las aulas quedó destrozado. Vino el personal del Ayuntamiento hace cosa así de un mes e hizo una pequeña intervención, pero sin duda, aquí se necesita mucho más trabajo”, insisten desde el Centro de Educación Permanente (CEPER) Al-Yazirat.

En el local de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se han visto en la necesidad de cambiar hasta dos veces el suelo, pues se levanta a causa de la humedad. “Las condiciones en las que trabajamos son lamentables y no podemos olvidar que aquí prestamos un servicio social. Y el Ayuntamiento sin duda conoce la situación, pues ellos mismos nos mandan a afectados a nuestro local”, indican desde la PAH.

El salón de actos de la UNED, que se ubica justo debajo del antiguo local de las Amas de Casa, cuenta con hasta seis filtraciones

El problema no se limita a filtraciones y humedad. Los vecinos denuncian la presencia frecuente de ratas, personas sin hogar que duermen entre cartones en los pasillos y orines en las esquinas, especialmente durante la feria. “El olor durante esa semana de fiesta es insoportable. Cada mañana encontramos botellas vacías en los alféizares, suciedad, alguna paloma muerta por las gaviotas y en algunas zonas hay tanta hierba que invita a criar a las ratas”, se queja una vecina.

La única intervención reciente destacable ha sido la mejora del centro asociado de la UNED. Sus módulos independientes han sido reformados y pintados, mejorando las condiciones para dar clases. Sin embargo, otros, como el salón de actos, que se ubica justo debajo del antiguo local de las Amas de Casa, cuenta con hasta seis filtraciones. “Ahora que llega la época de exámenes, los profesores acudimos antes para abrir las aulas, airear y evitar así que los alumnos respiren tanta humedad durante las pruebas”, señala el profesor de la UNED.

Parte del revestimiento del techo de la galería, desprendido. / Claudio Palma

Asociaciones, vecinos, el bar, todos coinciden en un mismo diagnóstico: el abandono institucional es el verdadero problema. El silencio sigue siendo la respuesta y mientras, el centro cívico de La Reconquista continúa desmoronándose a la espera de que alguien asuma responsabilidades.

Los intentos de esta redacción por contactar con el Ayuntamiento de Algeciras para conocer su versión sobre los problemas del centro cívico fueron infructuosos. En enero de 2024, la concejal de Hacienda, María Solanes, anunció obras de mejora por valor de 200.000 euros: "Pese al intento de bloqueo de los socialistas, la obra se va a ejecutar y podremos tener un centro cívico sin filtraciones y con mayor seguridad gracias a la gestión de José Ignacio Landaluce en el Ayuntamiento de Algeciras, la Diputación de Cádiz y la Junta de Andalucía".