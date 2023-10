La algecireña Tatiana Delalvz, "un cohete" en Dúos increíbles de RTVE

La algecireña Tatiana Delalvz ha estrenado su paso por el primer programa de Dúos Incréibles, de RTVE, en su segunda edición, que ha reunido más de tres millones de personas ante la pantalla. A su experiencia, forjada junto a su familia desde muy pequeña, une una formación musical que incluye educación superior y que se nutre en muchos estilos. Se siente ante un momento de impulso y ya anuncia que volverá a intentar llegar, también, a Benidorm Festival, en su tercera y última vez.

-¿Sensaciones que tienes tras el primer programa de Dúos Increíbles?

-Estoy superagradecida porque están saliendo cosas muy bonitas, muy positivas, hay muy buenas criticas. Bueno, a ver, el libro de los gustos está en blanco, pero es verdad que siento como que viene una nueva era. El pantallazo es algo crucial para lo que viene.

-Tú pareja inicial es Diana Navarro. ¿Qué significa para ti?

-Hombre, para mí era muy importante que fuera ella porque la verdad es que no me lo imaginaba. La llevo escuchando toda la vida y, aparte, he trabajado mucho con Chico Valdivia, Chico ha trabajado mucho con ella, y para mí fue como un cúmulo de emociones. Me acordé de mi madre, de mis abuelos, y los tenía todo el tiempo en mi cabeza, era como un regalo. Yo siempre confío mucho en las energías, en las personas que se van pero no se van, y sé que mi abuelo estuvo ahí conmigo, presente, y que me ayudó a llevarme la sorpresa tan grande que me llevé con ella, a ese momento mágico.

-¿Y cuando os dicen que Diana Navarro es pareja provisional, qué pensaste?

-Me acuerdo que estábamos las dos superfelices, rollo "uy, que güay", y nos dicen que el dúo es provisional. Pensamos, esto no es verdad. Pero bueno, a ver la semana que viene qué pasa y vamos a rezar por disfrutarlo, porque me lo pasé tan bien que si la semana que viene, por lo que sea, no soy la elegida ya me he llevado un regalo enorme que ha sido esto.

-Tatiana tiene una formación musical como pocos artistas, con grado superior de música y una experiencia que arranca desde muy pequeña. ¿Esta es una gran ventaja en este concurso?

-Para mí siempre va a ser una gran ventaja tener la formación musical que tengo, sea la que sea porque es muy bonito tener talento, pero la formación lo afianza, la formación y la constancia. Yo digo que a veces no llega el más talentoso sino el que no para de currar. Y en este programa, al tener músicos en directo, que la banda está dirigida por Fernando Sancho, que es uno de los mejores músicos, productores, directores e ingenieros del mundo, pues ha sido todo más fácil. Ha sido una experiencia muy bonita que espero disfrutar muchas más veces, la verdad.

-Has dicho en una entrevista que participar en Dúos Increíbles es como salir de tu zona de confort. ¿Cuál es tu zona de confort? Porque tocas el piano, cantas gospel, bailas, llevas flamenco en tus venas, te abres paso en la música urbana…

-La zona de confort se basa en estar en el estudio. Soy productora, pianista, compositora, y estoy muchas horas en mi estudio, en mi casa, trabajando para mí y para otros artistas. La tele es salir de este lugar, salir de la monotonía. Nunca había estado en un programa de televisión, en un concurso. Estar en esta oportunidad no es mi rutina diaria, que es levantarme temprano, estar diez o doce horas en el estudio y luego ir a dormir.

"Echo mucho de menos Algeciras, su gente, su olor"

-Tu abuela bailarina, tu abuelo cantaor, tu madre bailaora, tu tía cantaora, tus tíos y primos guitarristas, tu pareja bailarina... ¿Tu zona de confort es en verdad tu familia?

-Mi familia es mi hogar, que no es lo mismo. La zona de confort se ve como algo negativo, porque estás tan acostumbrado a eso, que te dicen que tienes que salir de ahí. Yo considero que mi familia es mi punto y mi fin. Soy artista por mi madre -Mercedes Alcalá- , lo diré siempre porque mis padres son los primeros que me han apoyado, pero mi madre fue la primera que confió en mí, la que me pedía que le ayudara en muchas cosas y para mí empezó todo como un juego. Me lo tomo esto como una oportunidad superchula, también como una oportunidad de enorgullecer a mi familia, que lleva tanto tiempo apostando por mí. Y obviamente mi pareja -la bailarina Esther Cohen-, que es mi todo, que es el regalo que la vida me ha hecho. Yo le compongo a ella, canto para ella, siempre la tengo en mi pensamiento, en el corazón, en mi alma, y ella es mi hogar.

-Has protagonizado en el primer programa un momento muy emocionante. Recordaste a tu abuelo cuando ibas a la primera actuación y, luego, Diana Navarro y tú revindicasteis a los mayores.

-Nosotros en el programa, cuando describimos los apodos, yo di dos descripciones del mío, que fue Lucero. Me llamo así porque siempre al lado de la luna, si te fijas, siempre hay una estrella. Como dice mi madre desde muy pequeñita, cuando la gente muere se convierte en estrella. Cuando mi abuelo Paco muere, hace ya cuatro años, todo cambia. Mi vida era un desbarajuste, y gracias a mi pareja y a mi madre todo va mejor. De alguna manera tenía que hacerle un homenaje a mi abuelo. Me llamé así porque tengo un lucerito que me ayuda y, aparte, porque es verdad que siempre voy cargada de cadenitas, de brillo.

-¿Te sientes en un momento decisivo de tu carrera o es una estación?

-Es muy relativo. Creo que es un momento muy decisivo y es un momento de impulso. Por fin, mucha gente me va a conocer. A mí en Algeciras me apoya mucha gente, no puedo decir que no soy profeta en mi tierra, pero ahora estamos a nivel nacional, como un cohete al que se le acaba de encender la mecha. No sé el destino qué voy a tener, pero sí sé que voy a disfrutar el viaje como la que más, porque llevo tanto tiempo trabajando para esto que estoy ante la oportunidad de mostrar un poco de mí.

-En cuanto a estilos musicales, ¿la música urbana sí es tu camino o no desdeñas poder mostrarte en algún momento de otra forma? Has dicho en el programa que querías que la gente supiera que tocas el piano.

-Hay mucha gente que sabe que soy pianista pero sí es verdad que muchas veces por falta de medios -conciertos en los que no pueden facilitarte un piano-, no puedo mostrarme así. Sí que me siento muy cómoda en la música urbana. Se liga este tipo de música a gente que no tiene formación o gente que no sabe qué cantar y canta música urbana porque es lo que sale en la radio. En mi caso es que considero que casi todo el pop que se está haciendo es música urbana. Rhyana o Beyoncé son artistas internacionales que hacen pop y tienen mucho de la música urbana. La música urbana no es solo reguetón. Mi padre de chica siempre me ha puesto Caribe Mix y siempre lo tengo ahí. Lo bueno del programa es que, aún haciendo música urbana, te puedes mostrar en muchos estilos. Yo vengo de cantar en la calle y de pagarme mi carrera con mi madre dando zapatazos y yo cantando en la calle, en chiringuitos, en bodas, bautizos y comuniones. Yo vengo de hacer versiones y cuando llego a un programa en el que se versionan canciones, guau, estoy en algo en lo que me siento muy cómoda. Ahora me apetece hacer algo más comercial, me apetece sonar en la radio. Porque vengo de hacer un disco más profundo (Los cafés cantantes) y esa espinita ya me la he quitado

-Dure lo que dure tu estancia en Dúos Increíbles, ¿qué Tatiana vamos a ver?

-Vamos a ver la Tatiana que es. Los que me conocéis, sabéis que soy tal como me muestro. No hay más. Hay muchos artistas que dividen el personaje de la artista. Nunca ha podido hacer eso porque la Tatiana artista formaba parte de mi antes que yo lo supiera. Verbalicé con siete años que iba a ser artista porque lo tenía muy interiorizado. Se puede esperar una Tatiana natural, más Tati, la niña que lleva soñando toda la vida dedicarse a la música.

-¿Qué es para ti Algeciras?

-Yo me pongo a hablar de Algeciras y me pongo a llorar. Echo mucho de menos mi tierra. Llevo más de tres años en Madrid y cada día recuerdo el olor, a la gente, a mis sobrinos, a mis abuelos, a mis padres. Cuando tenemos edad para estudiar fuera solemos querer irnos y yo soy de las que, si hubiera, habría estudiado grado superior en Algeciras.