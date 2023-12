El TSJA confirma una pena de 17 años de prisión por intentar matar a la madre de su expareja

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la sentencia a un hombre a 17 años y 8 meses de prisión por varios delitos, el más grave un asesinato en grado de tentativa que tuvo lugar en Algeciras por disparar a la madre de su expareja hasta en tres ocasiones. La sentencia dictada por Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Cádiz en primera instancia, que fue recurrida por el acusado y este desestimado por el TSJA, incluye además de 12 años de prisión por el intento de asesinato, otros dos años por coacciones a la misma mujer, 20 de meses de prisión por amenazas graves a su expareja, seis meses por un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia de género, y un año y seis meses por tenencia ilícita de armas, además de multas y órdenes de alejamiento de ambas. En materia de responsabilidad civil el condenado deberá indemnizar a la perjudicada en la cantidad de 15.000 euros por días de impedimento, de hospitalización, perdida temporal de calidad de vida y por secuelas.

La madre de la expareja del acusado sufrió tres heridas por arma de fuego: dos en miembro superior izquierdo y una en la espalda; la fractura de escápula izquierda tras fragmentación de la bala con numerosas áreas de afectación de las partes blandas de cintura escapular y múltiples contusiones.

El relato de los hechos es estremecedor. El procesado mantuvo una relación sentimental durante tres años con la mujer, residían en Algeciras y tuvieron una hija en común. El carácter del procesado es "agresivo y violento", según la sentencia. Antes de este suceso, amenazó con matarla a ella y su madre, por lo que fue condenado.

En 2021, tras ver una fotografía en redes sociales de su expareja, le mandó unos audios en los que le amenazaba y, portando una pistola del calibre 38 o 9mm, se dirigió al domicilio de su ex pareja, obligando a su hermana a llevarlo, con la intención de hablar con su ex pareja. Una vez allí, le abrió la puerta su madre. El acusado la encañonó con la pistola y tras un forcejeo entró en la vivienda, impidiéndole la salida y encerrándose con ella. Mientras, la menor fue recogida por la hermana del procesado, que huyó del lugar con ella con la intención de que no sufriera daño alguno.

Una vez en el interior de la vivienda y tras comprobar que no se encontraba su expareja, golpeó a la mujer de forma repetida con puñetazos y patadas, al tiempo que le requería que llamara a su hija, a quien “quería matar delante de ella”. Tras ello y puesto que su madre no la llamaba, le disparó por primera vez a corta distancia y le causó una herida en el brazo izquierdo. La mujer intentó calmarle y ganarse su confianza, pero volvió a dispararle en el mismo brazo y le reiteró que llamase a su hija, que “la iba a matar delante de ella para que sufriera más, y luego la mataría a ella, después se mataría él, y la menor sería criada por su hermana”.

Tras un momento de calma, y al sonar el porterillo, la mujer trató de escapar por el patio, y tras tirar un mueble, cayó al suelo, quedando sentada de espaldas en el interior de un patio. En ese momento, el procesado le colocó la pistola en la base de la nuca y le disparó a escasos centímetros, si bien por un movimiento fue alcanzada en la escápula La mujer logró llegar a la casa de sus vecinos, a la que se comunicaba por el interior.

El acusado se marchó del lugar con la pistola, sin llegar a ver a su ex pareja, que había escuchado las últimas detonaciones y ya sabía que el procesado iba a acudir a la casa (tras escuchar su voz a través del porterillo), por lo que se escondió debajo de la escalera comunitaria del edificio. Al bajar, el procesado no la encontró y huyó del lugar.