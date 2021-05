Sunrise Heights: la oportunidad de vivir en un lugar de excepción a un paso de Sotogrande

Se cumple un año desde que la pandemia provocada por la Covid-19 cambió, en cierto modo, nuestra rutina y nuestras costumbres. Durante este periodo hemos adaptado nuestra forma de vivir a la nueva realidad, nuestras relaciones sociales y hasta la forma en la que trabajamos. Sin duda, el efecto más directo de la pandemia ha sido la transformación de nuestras necesidades y prioridades. Esta situación sin precedentes nos ha permitido descubrir, o más bien redescubrir, lo que realmente importa. Así, valoramos más a nuestros amigos y familiares, prestamos más atención a nuestra alimentación, somos más conscientes del impacto de nuestras acciones en el planeta y las viviendas ha dejado de ser un lugar de paso en el que pasábamos pocas horas al día, a convertirse en un el espacio en el que pasamos más tiempo y desarrollamos diferentes actividades: descansar, trabajar, hacer deporte, etc.La llegada del teletrabajo ha hecho que nos replanteemos dónde y cómo queremos vivir. Ahora que pasamos una buena parte del día en casa queremos sentirnos a gusto en ella. Tras este nuevo contexto, una de las nuevas tendencias al alza dentro del sector inmobiliario es la creciente demanda de viviendas con estancias amplias, luminosas, jardines y zonas verdes para que los más pequeños puedan jugar al aire libre; cerca de la ciudad, pero también de la naturaleza, ya sea montaña o playa. Asimismo, las restricciones a la hora de viajar a otros países han supuesto una oportunidad para descubrir que, en ocasiones, no hay que irse muy lejos, pues aquello de lo que disfrutamos está más cerca de lo que pensamos. Así, este año de cambios ha servido para descubrir la belleza de nuestro propio país y nuevos lugares donde vivir, no solo visitar. Estas nuevas necesidades no son pasajeras, han venido para quedarse. Metrovacesa, con más de 100 años de historia liderando el sector inmobiliario nacional, cuenta con la experiencia, el equipo de profesionales y la capacidad de dar respuesta a estas tendencias en todo el territorio español y, especialmente, en la Costa del Sol, una región con un gran peso dentro de su plan de negocio y donde la compañía desarrolla numerosas promociones de vivienda de obra nueva. Una de sus últimas promociones, Sunrise Heights, es la opción perfecta para aquellas personas que trabajan en Sotogrande, Gibraltar o Algeciras pero quieren vivir en un piso con todo tipo de comodidades y servicios en los alrededores. Ubicado en Manilva (Málaga), este proyecto de Metrovacesa ofrece la posibilidad única de vivir en elegantes y contemporáneos apartamentos, a tan solo cinco minutos de las mejores playas de Manilva catalogadas con la bandera azul y a escasos 10 minutos en coche de Sotogrande. Además, la turística Marbella y Puerto Banús se encuentran a tan solo 40 minutos en coche.

Sunrise Heights es un exclusivo complejo cerrado que se compone de 46 apartamentos y áticos de 2 y 3 dormitorios con garaje y trastero, situados en tres atractivos edificios de tres plantas. Esta variedad de opciones permite elegir entre amplios apartamentos de planta baja con jardín, apartamentos en la planta intermedia con espaciosas terrazas y orientación suroeste, y áticos provistos de un maravilloso solárium. La promoción cuenta con increíbles vistas panorámicas sobre la zona verde hacia el mar Mediterráneo y Gibraltar; interiores diáfanos con grandes ventanales que dan a la terraza o jardín; cocinas totalmente equipadas integradas en la zona de estar; y unas texturas y tonalidades naturales que predominan en todas las estancias y dan sensación de luminosidad, calidez y amplitud.Los apartamentos están dotados de materiales y acabados de gran calidad, incluyendo suelos de gres porcelánico en toda la vivienda, paneles solares, persianas con aislamiento térmico en el dormitorio principal. Para mayor comodidad, cuenta con un sistema de climatización frío-calor en todas las estancias, ventanales para aprovechar al máximo la entrada de luz natural e impresionantes vistas. Asimismo, incluyen detalles que los hacen todavía más exclusivos, como baños contemporáneos, una gran piscina infinita, gimnasio comunitario, zona de recreo infantil, armarios empotrados, amplias terrazas y zonas ajardinadas para disfrutar al máximo de los espacios al aire libre.Con el desarrollo de esta promoción, Metrovacesa busca dar respuesta a las nuevas necesidades adquiridas por los habitantes de estas regiones en cuanto a vivienda de obra nueva se refiere. Su localización, calidad y diseño hacen de Sunrise Heights una gran oportunidad para hacer de una vivienda, un gran hogar, cómodo, cálido y donde pasar tiempo en casa sea una experiencia más que agradable.