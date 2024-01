Sexenio Democrático: la Alcaldía 1ª de Algeciras, el aprovechamiento de la bellota y la recluta para Cuba

Ancestrales costumbres aparte, y de regreso al ambiente de desorden público del momento, el Capitán General de Andalucía, dirige telegrama a las autoridades militares de esta plaza y distrito en los términos siguientes: "Dígame VE de acuerdo con el Gobernador Civil y oyendo a la Diputación provincial, si se han renovado ó reorganizados todos los Ayuntamientos que deben serlo con arreglo á las instrucciones del Gobierno.= Manifiesta VE el estado en que se halla la cuestión de orden público y si en su consecuencia es posible levantar el estado de guerra, cuál es el número de armas recogidas y en qué estado se hallan las causas más importantes relativas á la última insurrección.= Por telégrafo contésteme VE en la parte esencial de mis preguntas y por el correo con la debida intención para formar un juicio exacto de todos los extremos indicados. Se resuelven a contestar: Se han renovado y reorganizado todos los Ayuntamientos que debían serlo con arreglo á las instrucciones superiores, excepto el de Ceuta que componiéndose de monárquicos de los tres elementos revolucionarios ha sido destituido por aquella autoridad militar.= El orden público aunque materialmente restablecido moralmente no lo está; sería peligroso levantar el estado de guerra, mientras no estuviere promulgada la ley de orden público, pues aún cuando se desea el goce de los derechos individuales y el imperio de la ley, ha de ser, cito con las restricciones necesarias para impedir el abuso y las conspiraciones en daño de la misma libertad que se proclama.= Son pocas las armas recogidas y muchas las que existen en poder de los republicanos".

Violencia aparte, la vida administrativa de los ayuntamientos como el de Algeciras, proseguía con su obligada normalidad: "Habiendo sido rematadas las Majadas de los tres pueblos comuneros Algeciras, San Roque y Los Barrios, en favor la denominada Cucarrete en José Gonio Guerrero en 133 esc. Las Presillas en Franco. Pérez Medrano en 54; Majadal Rubio y Parroso en José Borrero García en 94; Fatigas ó Cambullón en Antonio Marquez Sánchez en 18; los Garlitos en D. Frnco. Bustamante en 67; y Roviejo ó Teja á favor de Joaquín Martínez Arroyo, en 54; cuyo remate se ha verificado con las debidas formalidades [...] se acordó que por la Alcaldía 1ª de Algeciras se dé posesión á los interesados del aprovechamiento de bellota de que se trata previos los requisitos prevenidos.= Respecto á las 5 suertes que quedan por subastar denominadas las Corzas, Dehesilla y Pinar del Rey, Palamar, Mojea del Conejo y Monjea Lengua, se acordó que se celebre una nueva subasta por la citada Alcaldía bajo el tipo señalado para la anterior, en que ya se redujo, limitándolo á una 3ª parte menos de su primitiva tasación, poniendo á su tiempo en noticia de esta Corporación el resultado de la subasta". Y mientras se resuelve el expediente de las comuneras majadas, la nación - y muy especialmente en nuestra provincia-, sigue con la suspensión de las garantías constitucionales basándose en el estado de excepción que hundía sus raíces jurídicas en una ley aprobada por los liberales durante el Trienio Liberal (1821), y con la que se había podido sofocar y reprimir la federal rebelión, además de: "Disolver á cuantas Compañías de Voluntarios de la Libertad resultaron sospechosas".

Dentro de la aparente tranquilidad de la cotidiana vida local, la constante pesadilla de la guerra de Cuba siempre estaba presente en las mentes de las familias más humildes, temiendo respuestas oficiales como la que sigue: "Contestando á una comunicación del Sub-Ynspector del Batallón de voluntarios de Cádiz con destino á la Ysla de Cuba del Sr. Gobernador Civil [...] y con decreto fecha 5 del actual, se acordó manifestar á dicha autoridad que por esta Corporación se adoptaron oportunamente medidas eficaces para el aumento de la recluta, y que sin embargo continuará dedicando su particular atención á este servicio, no perdonando medios para llenar cumplidamente el fin que tanto recomienda el Gobierno". La poca colaboración de no pocos ayuntamientos provocó un nuevo acuerdo entre las altas instituciones progresistas de la provincia: "Con objeto de que no se demore la terminación de las incidencias de la quinta del presente año en cumplimiento de lo mandado por el Gobierno, se acordó comunicar nuevas órdenes á los Alcaldes de Arcos, Algeciras, Jerez, San Fernando, Vejer, Olvera y San Roque, tanto para el ingreso de los mozos que deben venir personalmente á la Caja, como para que remitan los expedientes de abono que aún faltan, reclamándose también nuevamente del Excmo. Sr. Capitán General de la Ysla de Cuba, las certificaciones de existencia de varios mozos que se le tienen reclamadas.- Así mismo se acordó manifestar al Sr. Gobernador Civil en contestación á sus comunicaciones de 5 y 9 del actual que esta Corporación reitere sus órdenes para activar la inmediata terminación de las incidencias que restan á fin de que este asunto quede concluido con la urgencia que el Gobierno tiene recomendado y esta Corporación desea en bien del mejor servicio".

Y mientras los municipios contrarios a las Quintas siguen aplazando el envío de los datos de los futuros reclutas, desobedeciendo por tanto la orden dada por el Gobierno, el algecireño, José Méndez, ante la carencia de “posibles” para mantener sus propiedades (estando entre ellas el cortijo situado en la Dehesa de las Abiertas y partido de Botija con caserío y toriles, adquirido 16 años atrás, concretamente el 15 de julio de 1853, tras comprárselo al también algecireño Juan del Río Pérez) procedió para hacer frente al nuevo marco impositivo establecido por los liberales, acudir al también vecino y propietario de Algeciras Antonio Fernández López, con quién acordó: "Un préstamo de 6.000 ducados en monedas de oro y plata á devolver en tres años y al interés del 10%, ó sean 600 escudos al año que pagará Méndez á Fernández por semestres vencidos, ó los herederos de uno á los herederos del otro".

Al mismo tiempo que Méndez asumió su deuda hasta 1872, un responsable de las requeridas “Quintas”, asume la responsabilidad de la siguiente: "Comunicación del Sr. Brigadier Sub-Ynspector del Batallón de voluntarios de Cádiz (compuesto aparentemente por jóvenes de toda la provincia gaditana), en que manifiesta que habiendo sido reclutados en la Villa de Linares, provincia de Jaén los 20 individuos que figuran en la relación y certificados que acompañan sin que hayan recibido el premio de 200 reales que tiene señalada aquella Diputación, por falta de fondos en la Caja del referido Cuerpo, desea que en obsequio al mejor servicio se le facilite el total de 200 esc. á que ascienden dichos premios con cargo á los interesados lo que respectivamente les corresponde. En su vista se acordó que se dirija un telegrama á la Diputación de Jaén pª que se sirva manifestar si está conforme en que se abone por cuenta de aquella provª. los 400 escudos que reclama el Brigadier Morales para premio de dichos enganches á fin de que pueda abonarse la indicada suma".

Y mientras queda pendiente de concesión la reclamación económica del esforzado brigadier -con más éxito patriótico al parecer en tierras jienenses que en las gaditanas-, basada en la “necesaria y urgente” operación de reclutamiento para atender la defensa de las posesiones de ultramar, influenciadas negativamente por lemas provenientes desde los Estados Unidos, como: "¡¡¡Muera España para siempre en América!!!", encontrando los directos mensajes un magnífico caldo de cultivo en una frustrada población antillana que esperaba de la Septembrina, entre otras: la abolición de la esclavitud, el derecho a la ciudadanía y la autonomía administrativa; todo ello dentro de una grave situación de violencia y enfrentamiento social existente y generado por el masivo reclutamiento ordenado desde la península y la gran oposición de los grandes terratenientes.

Así y todo se recuperan viejos proyectos para su posible ejecución y con posible gran impacto en nuestra ciudad: "Comunicado del Sr. Gobernador de la Provincia remitiendo un proyecto de ley redactado por D. Canuto Corrosa, para uso general del mar para la navegación y para los puertos, á fin de que esta Corporación exponga en pró ó en contra cuanto crea conveniente respecto á dicho proyecto. Siendo este de fecha muy anterior al nuevo orden de cosas existente desde que se verificó el alzamiento nacional de Setiembre de 1868, y hallándose pendiente hoy en las Cortes Constituyentes el proyecto de Ley sobre matrículas de mar, cuyo resultado podrá tal vez producir la abolición de aquellas ó una radical variación en las ordenanzas existentes, siendo ocioso entrar á prejuzgar sobre el uso general del mar para la navegación y para los puertos, cuando en la citada ley de matrículas ha de resolverse sucesivamente el modo y forma con que ha de ejercerse la profesión de navegar así como si los puertos han de quedar ó no á cargo exclusivo de la Marina, se acordó evacuar el informe reclamado á esta Corporación sobre el citado proyecto, ajustándose á las condiciones expuestas". El fondeadero algecireño de ejecutarse el proyecto de Corrosa se vería afectado por los cambios recogidos en el mismo.

Y mientras el litoral local espera cualquier avance en su desarrollo en nuestra vecindad se hizo patente la generosidad que ejerció tras su fallecimiento el que fuera secretario de la cofradía de las Ánimas, Bartolomé España y Pardo, quién de estado viudo había fallecido a la edad de 64 años: "Declaróse hermano del Santo Cristo de la Expiración, las Benditas Ánimas, Santísimo Sacramento y Patriarca San José. Había contraído matrimonio en 1855 en esta parroquia con Dña. Antonia de Lagranja, no concibiendo hijo alguno. Era propietario de diferentes inmuebles, entre otros, las siguientes: Casa en calle Larga, otra en calle Alta esquina con San Juan, y otra en calle de Montereros [...] muebles y ropas que se encuentran en su casa, salvo alguna que se encuentran empeñadas [...] legando a D. José Arjona los trajes de máscaras que tiene para alquilar [...] á su hermana Antonia 1.000 escudos en dineros, una cómoda, una dolorosa y un crucifijo". Hombre de gran religiosidad, mandó expresamente, que: "La Dolorosa con sus ropas y adornos no se venda jamás pues ha de perpetuarse en su familia". Y por último, con generoso gesto que sería muy comentado, "dejó la casa de la calle Montereros a quién fuera su criada María de Mesa". Los democráticos aires imperantes debieron sentirse muy en consonancia con la actitud de tan generoso propietario.

Al mismo tiempo que en Algeciras se producía tal rasgo de generosidad por parte del finado propietario, a miles de kilómetros y en aguas del Caribe un tal Carlos Manuel de Céspedes, prosigue su lucha que se inició, y junto con los principales líderes del departamento oriental, quienes juraron Vencer o morir por la patria cubana, trasladándose posteriormente a la población de Yara, donde: "Fecharon un 10 de Octubre de 1868 el manifiesto de la Junta Revolucionaria de la Ysla de Cuba". Y mientras en aquella lejanas tierras se combate contra lo que fue definido como: "Colonias gobernadas sin ley ni derecho, y sí por la arbitrariedad de los Capitanes Generales nombrados por la Corona de España o Gobierno de Regencia [...] Tiranía que ponía tributos á su antojo, que les privaba de todos los derechos como ciudadanos y de todas las libertades políticas, civiles y religiosas sin darles más recursos que obedecer y callar". En definitiva y al parecer, nuevamente los perseguidos y pobres protagonistas del Sermón de la Montaña volvían a reclamar -como tantas veces aconteciera durante la historia de la humanidad- su evangélica herencia; en este caso con el respaldo y apoyo yankée.