Sánchez Rull: "Han sido años muy difíciles. Mi familia y yo hemos sufrido mucho"

El ex alcalde de Algeciras Diego Sánchez Rull se ha mostrado este martes "agradecido" y aliviado tras conocerse la sentencia que le ha absuelto en el caso de las comisiones de la empresa Fitonovo.

El antiguo regidor algecireño fue juzgado el pasado noviembre por un presunto delito de cohecho vinculado a un supuesto soborno de 148.000 euros para adjudicar la obra del polideportivo El Calvario a la empresa Body Factory Gestión, dentro del Caso Madeja.

Ahora, toda vez que el tribunal le ha exonerado por no encontrar pruebas de cargo, el ex político ha mostrado, en declaraciones a Europa Sur, su agradecimiento por los apoyos familiares "y de un puñado de amigos". "Han sido unos años muy difíciles, ya lo dije en la Audiencia Nacional el día que declaré. Mi familia y yo hemos sufrido mucho. También agradezco a quien no me ha apoyado, porque me daba fuerzas para seguir adelante", ha comentado Sánchez Rull.

El procedimiento se ha dilatado más de ocho años, algo que para Sánchez Rull ha supuesto una carga añadida. "Hago una reflexión y un llamamiento para recordar que existe un principio constitucional básico como el derecho a la presunción de inocencia que no siempre se cumple. Y también en un mundo de inmediatez en las noticias, hay quien juzga muy rápido, sin meditar las consecuencias. He sido víctima de algunos medios que me han juzgado", ha agregado.

Sánchez Rull ha apuntado a la transparencia con la que se desarrolló el juicio en la Audiencia Nacional. "En ese sentido, estoy satisfecho porque todo el mundo puede ver la declaración en un proceso que ha supuesto un revés muy importante en mi vida", ha agregado.

El ex alcalde igualmente ha agradecido a sus compañeros de trabajo de la estiba del Puerto de Algeciras su acogida "como uno más". "Pasé de cargo público a trabajar descargando barcos, sin duda un cambio importante. Y los portuarios me han acogido como uno más. También les estoy agradecido", ha concluido.