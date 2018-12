Los transportistas proponen que el PIF adapte el horario a su plantilla

Vuelven las quejas de los profesionales del transporte por el mal funcionamiento del Puesto de Inspección Fronterizo (PIF) del Puerto de Algeciras. El Colegio Oficial de Agentes de Aduanas de Algeciras y la Asociación de Transitarios y Expedidores Internacionales Asimilados (Ateia) denunciaron ayer que las esperas para las inspecciones de las mercancías en el servicio de Sanidad Exterior del PIF de Algeciras han vuelto a alcanzar las 48 horas de demora, lo que perjudica a la calidad de los productos y provoca enormes perjuicios al sector logístico.

Estas entidades, en una nota, reclaman que el PIF tenga unos horarios de funcionamiento acordes a su personal y no que permanezca abierto las 24 horas pero provoque demoras en las inspecciones. “Los representantes aduaneros, agrupados en asociaciones que aglutinan al 90% de las empresas que desarrollan su labor en el PIF de Algeciras, solicitamos una reducción de horarios de inspección acorde al número de inspectores disponibles y a las necesidades reales en el PIF. Esa solicitud no se hizo para trabajar menos, tal como nos dijeron en el seno de la Autoridad Portuaria, sino para racionalizar los horarios de los propios inspectores y que las mercancías no se queden de un día para otro. O, por lo menos, para que tengamos más o menos la certeza de cuándo quedarán despachadas”, relataron desde el colegio de agentes aduaneros de Algeciras y la asociación Ateia.

Las entidades apuntaron que esa petición “no fue bien acogida por la APBA” y no ha sido recogida en la carta de servicios del PIF de Algeciras. “La excusa fue la mala imagen que daría al Puerto de Algeciras una limitación de horarios de inspección”, criticaron. Estas entidades agregaron que desconocen el contenido completo de la carta de servicios que el Puerto de Algeciras aprobó recientemente “pero que aún no se ha hecho pública en su página web”.

“Las mercancías siguen demorándose o reteniéndose en el PIF de Algeciras. Los compromisos que, al parecer, recoge una carta de servicios de obligado cumplimiento y que desconocemos en sus términos no se cumplen. Siguen desoyendo a quienes día tras día sufrimos lo indecible para que las mercancías salgan y que las demoras sean las menores posibles, aún costeando mayores plantillas para que los clientes no sufran”, relatan los transportistas, quienes destacan que “la retención de las mercancías por una mala planificación en los servicios es la peor publicidad que un puerto puede tener”. Tanto el colegio de agentes aduaneros como Ateia insisten en que resulta “preferible” menos horas de inspección “pero bien aprovechadas” que un servicio de 24 horas con retrasos.