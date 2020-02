El Puerto de Algeciras mantiene el liderazgo nacional en el tráfico de productos hortofrutícolas

El Puerto de Algeciras mantuvo durante 2019 su posición de liderazgo nacional en el tráfico de mercancías hortofrutícolas al revalidar, un año más, como el principal muelle del país por trasiego de este tipo de productos, según los datos difundidos este martes por Puertos del Estado.

La dársena del Estrecho canalizó el pasado año 4.738.024 millones de toneladas, casi el 40% del total de los muelles españoles (39,36%), dado que el conjunto de los puertos españoles despachó 12.034.742 toneladas. En el caso de Algeciras, la cifra del año pasado revela un crecimiento del 11,3% sobre 2018 (4.253.608 toneladas). A escala nacional, el trasiego de este tipo de mercancías creció un 4%.

El incremento revela, a su vez, la cada vez mayor carga de trabajo que supone para las empresas del sector y para las inspecciones. El presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce, reclamó el lunes quince plazas más para el Puesto de Inspección Fronterizo (PIF) para que las instalaciones puedan mantener el grado de competitividad que requiere la cadena logística que elige al Puerto de Algeciras como lugar de entrada o salida de la producción agroalimentaria.

Según Puertos del Estado, España es uno de los principales suministradores de frutas, hortalizas y legumbres de Europa, tanto de productos propios, como de productos en tránsito procedentes de otros continentes con destino a terceros países.

De los 12 millones de toneladas en total, más de 2 millones de toneladas correspondieron a exportaciones de productos españoles, que se incrementaron un 14%, y 5,5 millones, +13,4%, a productos en tránsito.

Fruit Logística en Berlín

Los puertos españoles se presentan este mes de febrero en la Feria Fruit Logística de Berlín con una potente oferta de productos y servicios destinados al mercado de frutas y verduras frescas. En el stand Ports of Spain, y bajo el lema Connecting the world to fresh food (Conectando al mundo con la comida fresca) 12 Autoridades Portuarias, entre ellas la de Algeciras, y sus empresas muestran su potencial.

El Puerto de Algeciras arranca este miércoles con esta cita su calendario de ferias para 2020. Hasta el viernes mostrará al sector hortofrutícola las mejores soluciones logísticas para posicionar en los mercados la producción agrícola de importación y exportación de la forma más óptima.

Entre las principales novedades para este año, el Puerto de Algeciras oferta mejoras en los tiempos de importación desde países productores como Costa Rica, México, República Dominicana, Colombia o Perú. Además, el recinto portuario del Estrecho alcanza ya una capacidad de almacenamiento en frío de 30.300 pallets, mientras que las terminales disponen de 5.000 conexiones para contenedores frigoríficos.

Junto a los responsables de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA) acuden a FruitLogística un importante grupo de empresas especializas en transporte frigorífico como son Algetransit, Agromerchants, Bernardino Abad, Deposito Aduanero y Logistico Sur de Europa (DALSE), ECS 360, Maritima del Estrecho, Nieves Operador Logistico, Noatum Maritime Marmedsa, Oper Reefer Forwarding, Partida Logistics, Romeu y Cia, SAM Algeciras y Tránsito 2000, expertos en la gestión logística de productos hortofrutícolas como mangos, aguacates, piñas o melones.

Además de estas las Autoridades Portuarias españolas, Barcelona y Cartagena cuentan con expositor propio. En total, los puertos españoles ofrecen 85 millones de metros cuadrados de superficie terrestre y áreas de depósito, almacenes frigoríficos con cerca de 2 millones de metros cúbicos de capacidad, más de 300.000 metros lineales de atraque, conexiones con cualquier puerto del mundo, puestos de inspección fronteriza (PIF), servicios fitosanitarios y todo tipo de soluciones logísticas.

"Los puertos españoles son el lugar perfecto para la importación y exportación de productos hortofrutícolas, porque cerca del 85% de las importaciones y del 60% de las exportaciones españolas se realizan a través de nuestros puertos. En este sentido, Fruit Logística supone una excelente oportunidad para establecer contacto con los principales proveedores de este mercado y continuar posicionados como primera potencia exportadora de frutas y hortalizas a nivel mundial", subrayan desde la entidad estatal.

La feria, que se celebra anualmente, cuenta con más de 3.200 expositores, y según los últimos datos es visitada por más de 78.000 profesionales de 130 países.