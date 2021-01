El Ayuntamiento de Algeciras hará un nuevo intento para encontrar una empresa que se encargue de la gestión y explotación del centro de interpretación El Estrecho de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo. O como es más conocido, el centro de interpretación del Parque del Centenario, inaugurado en 2015 pero cerrado salvo para visitas concertadas de escolares y algunos grupos y que está llamado a convertirse en el eje dinamizador de la zona verde. Tras quedar desierto el concurso realizado por no cumplir la única oferta los requisitos, el Pleno ha aprobado hoy iniciar un procedimiento negociado con varias empresas; ya hay siete invitadas.

Según ha explicado este viernes la teniente de alcalde delegada de Medio Ambiente, Laura Ruiz, se mantienen las condiciones del concurso inicial. Se oferta un contrato de concesión de servicios, cuyo valor estimado es de 631.318,80 euros. El concesionario que finalmente resulte adjudicatario de dicho servicio podrá proponer la realización de cuantas actividades estime oportunas dentro del recinto, siempre que cuenten con la autorización del Ayuntamiento y que sean compatibles con los equipamientos de uso público.

El horario mínimo de apertura del centro de visitantes será de 10:00 a 14:00, pero podrá ser ampliado o modificado en el caso del bar/cafetería, en función de las necesidades del concesionario. El equipamiento será libre y gratuito durante este horario, al igual que las actividades organizadas por el Ayuntamiento dentro de su programa de educación medioambiental y de la oferta educativa municipal.

El centro se inauguró en 2015 tras una inversión de 250.000 euros subvencionados al 75% por fondos europeos y el 25% restante por la Diputación de Cádiz. Con ellos se sufragaron los paneles explicativos -traducidos al inglés, al francés y al árabe-, la señalética, el mobiliario y la dotación de contenidos de dos de los nueve búnkeres con los que cuenta el recinto.

"Será -en palabras de Ruiz- un recurso turístico y una apuesta por el medio ambiente en la ciudad". Sin embargo, la oposición le ha reclamado que el parque y el centro queden en la gestión pública. Según ha destacado el portavoz socialista, Juan Lozano, "llevamos años hablando del Parque del Centenario y no hemos visto hasta ahora ninguna solución al respecto", ni en el centro ni en la zona verde, que "no tiene la vigilancia y limpieza que se debe". El portavoz de Adelante Algeciras, Javier Viso, ha insistido en que "hay que darle un uso" y en que debe ser el Ayuntamiento el que se haga cargo, porque "está muy limitado respecto a su explotación" y eso se traducirá que ante la falta de rentabilidad para el adjudicatario "al final, será un desastre".

El expediente de contratación ha salido adelante con los votos del PP, Ciudadanos y el concejal no adscrito, Jorge Domínguez. PSOE y Adelante han votado en contra. El concejal de Vox no ha asistido a esta sesión por enfermedad.

Otro proyecto de ciudad que ha pasado por el Pleno de este viernes es el del Llano Amarillo y Lago Marítimo, cuya tramitación había recibido el recurso de reposición de un particular. Este ha quedado desestimado hoy con el apoyo de los grupos salvo Adelante, que se ha abstenido. No obstante, el estudio de detalle recurrido había sido aprobado en el pleno anterior, entre las críticas socialistas por considerar que la actuación que se plantea en el Llano no tiene cobertura legal bajo la fórmula de estudio de detalle. Hoy el PSOE sí ha apoyado la desestimación del recurso.

En el Área de Urbanismo se ha aprobado también una modificación puntual del Plan General para cambiar el trazado del sistema general del Acceso Sur, adaptándolo a la creación de un recinto fiscal aduanero. Asimismo, se ha dado luz verde a la recepción tácita de los servicios de la Urbanización Las Mimosas.

Por otra parte, ha sido aprobado el suministro mediante la modalidad de renting, de cinco vehículos tipo turismo-patrulla híbridos no enchufables y un vehículo camuflado, para el servicio de la Policía Local.

Una plaza para los estibadores

En el Pleno de este viernes se ha aprobado también el nombramiento de una plaza de Algeciras con el nombre de Plaza Trabajadores Portuarios, en reconocimiento a este colectivo portuario y a propuesta del concejal no adscrito.

También se ha dado luz verde a la moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos relativa a reducir el enorme impacto de la subida de los costes de electricidad en las familias y consumidores particulares, en plena ola de frío y durante la crisis sanitaria de covid-19; la moción presentada por el Grupo Municipal Adelante Algeciras relativa a la situación sanitaria del Campo de Gibraltar; la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para mejorar el servicio de ITV en Algeciras; la moción presentada por el Grupo Municipal Popular relativa a incluir a la Policía Local y otros colectivos de emergencias como "colectivos prioritarios" para la vacunación contra la Covid-19; y la moción presentada por el Grupo Municipal Popular relativa a instar el Gobierno de España a poner en marcha determinadas medidas para rebajar el precio de la luz.

Finalmente, ha sido rechazada la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para instalar un hospital de campaña y aumentar los rastreadores de Covid-19, por no poder votar los puntos por separado.