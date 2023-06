Pepe Luis Cirugeda, novillero de Algeciras, llega hasta la final del prestigioso Circuito de Madrid

Pepe Luis Cirugeda, torero nacido en Algeciras, ha pasado a la gran final del Circuito de Novilladas con picadores de la Comunidad de Madrid, que se celebrará el próximo 2 de julio en el municipio de Valdetorres de Jarama.

Cirugeda, de la Escuela Taurina de Navas del Rey, cortó una oreja a cada uno de los novillos de su lote el pasado sábado, en la clasificatoria celebrada en Cercedilla, donde se lidiaron utreros de Hermanos González y Ángel Luis Peña.

El Circuito de Novilladas de la Comunidad de Madrid es uno de los ciclos más prestigiosos para aquellos que ya han debutado con picadores. Este año se disputarán el trofeo, en un mano a mano, el algecireño junto a Alejandro Chicharro, novillero mirafloreño.

"Llegar hasta aquí es un logro", reconoce Cirugeda que, más allá de la final en Valdetorres de Jarama, no cuenta, sin embargo, con más contratos en la temporada. "Me la juego ese día", añade. "Todas las mañanas me levanto temprano, salgo a correr y toreo de salón; si hay suerte, por la tarde, voy al campo a tentar". El día a día de un novillero.