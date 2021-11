Pepe de Lucía gana el Grammy Latino al mejor álbum de música flamenca por 'Un nuevo universo'

El artista algecireño Pepe de Lucía ha ganado el Grammy Latino en la categoría al Mejor álbum de música flamenca por su último trabajo, Un nuevo universo, en la 22 edición de los Latin Grammy, que regresaron este jueves a Las Vegas (EEUU) tras la ceremonia de 2020 que tuvo que ser virtual por la pandemia.

Un nuevo universo, lanzado al mercado en diciembre de 2020, competía en la categoría con los trabajos de Paco Candela, Israel Fernández y Diego Del Morao, Rafael Riqueni y María Toledo.

El algecireño no es nuevo en estos premios, ya que ganó el Grammy Latino, también por el mejor álbum de música flamenca, en 2003 con El corazón de mi gente. En esta ocasión está nominado por su primer disco en 14 años, producido de la mano de Alejando Sanz. "Tiene toda la culpa de mi regreso. Si él no me llama ni me lo planteo, es como si me hubiera despertado del letargo. Me fui con él veinte días a América y me volví a meter en el estudio después de mucho tiempo. Ha sido un reencuentro muy bonito conmigo, con mi pasado y con mi hermano", indicó en una entrevista cuando su último trabajo vio la luz.

El palmarés de la fiesta de la Academia Latina de la Grabación fue muy repartido y mayoritariamente masculino, ya que también situó en lugares destacados a C. Tangana con su exitoso disco El madrileño; al incombustible Juan Luis Guerra; y a la estrella del género urbano Bad Bunny.

La gala arrancó con un carnaval muy colorido y festivo de la mano de Gloria Estefan, que se unió a invitados que iban de Anitta a Pedro Capó pasando por Carlinhos Brown para empezar la ceremonia por todo lo alto. Los Latin Grammy alardearon de eclecticismo desde el principio.

Grupo Firme trajeron la esencia del regional mexicano mientras que Jay Wheeler, Myke TWoers y DJ Nelson ofrecieron las primeras muestras del género urbano con La curiosidad.

Descalzo y con un escenario entre infantil y tierno, Camilo interpretó su éxito de cumbia relajada "Vida de rico" antes de trasladar el baile hasta el público con KESI.

El primer homenaje de la velada fue para recordar al desaparecido genio del bolero Armando Manzanero. Así, Carlos Rivera, Nella y Paula Arenas unieron fuerzas para interpretar temas inmortales de Manzanero como Esta tarde vi y Todavía.

Hasta España viajó de repente la gala con C. Tangana, que invitó a los asistentes a una sobremesa con algunas copas de más, el tiempo detenido y un aire flamenco. Inspirada en su famosa participación en el espacio Tiny Desk de NPR, C. Tangana se rodeó de figuras como Jorge Drexler, Natalia Lafourcade o Antonio Carmona para una espléndida mirada a Ingobernable.

La bachata hizo acto de presencia con Ozuna y Antony Santos, que lucieron sensualidad y estilo en Señor juez.

Chilena de nacimiento pero mexicana de adopción, una embarazada Mon Laferte sacó la garra de la música de banda junto a Banda Limón en Se me ve a quemar el corazón y luego se dio la mano en un apasionado dueto con Gloria Trevi para La mujer.

El sabor mexicano continuó con un homenaje muy roquero a Juan Gabriel de Rubén Albarrán y Meme del Real (Café Tacvba) con Juanes, que abordaron No tengo dinero.

Uno de los momentos más esperados de la noche era el regreso de Christina Aguilera a los Latin Grammy. Primero apostó por una balada al piano con Somos nada y luego presumió de poder femenino junto a Becky G, Nathy Peluso y Nicki Nicole en Pa mis muchachas.

En coordenadas opuestas, Juan Luis Guerra deslumbró con exuberancia tropical en las excelentes "Vale la pena" y "El farolito" en tanto que Rubén Blades no se resistió a dejar claro por qué es un icono de la salsa.

El regional mexicano golpeó de nuevo con Calibre 50, Banda Recodo y Los Dos Carnales. México extendió su protagonismo en la gala con el pop de Danna Paola y después con Maná y Alejandro Fernández, dos nombres en mayúsculas de la música mexicana y que se fusionaron en "Mariposa traicionera".

Los Latin Grammy cerraron su edición de 2021 a lo grande con Bad Bunny, demoledor con una potente versión de Maldita pobreza.