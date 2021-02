El artista algecireño Pepe de Lucía rebosa orgullo y gratitud al hablar de su tierra y de su familia poco después de oficializarse que este domingo, 28 de febrero, recogerá una de las Medallas de Andalucía 2021 en reconocimiento a 64 años de trayectoria en el mundo de la música.

Generoso y pausado al teléfono, José Sánchez Gomes (Algeciras, 1945) concede unos minutos a Europa Sur desde un paraje en la Sierra del Andévalo, en Huelva, conforme le siguen llegando muestras de cariño por un galardón que dedicará a sus raíces. "Pensé en mi padre y en mi madre. Y en Algeciras. Se lo dedicaré a ellos", explica al rememorar cómo recibió la designación por parte de la Junta de Andalucía.

El cantaor, productor y compositor reconoce que recogerá en Sevilla el título por el Día de Andalucía "con la satisfacción de que he nacido en una de las tierras más bonitas de la baja Andalucía, en Algeciras. Es una tierra que me ha dado todo en la vida. Me ha dado lo que soy, la felicidad, la vida y creo que algún día me dará la muerte".

Sánchez agradece especialmente la constancia del alcalde, José Ignacio Landaluce, para la concesión del reconocimiento a la par que se deshace en elogios hacia la ciudad. "Yo vivo, pienso, siento, sufro y pervivo por Algeciras", insiste.

El mundo de la cultura se ha volcado en mensajes de enhorabuena al artista, aunque Pepe de Lucía confiesa que uno de ellos, el de su hija Malú, le ha llegado hondo. Y se permite hacerlo plenamente suyo: "No hay reconocimiento más bello que el de tu tierra por una vida entera de entrega y por todo lo que has aportado a la música y al flamenco... Tu manera de cantar y esa forma de escribir canciones inmortales. ¡Enhorabuena papá!", ha escrito su hija en sus redes sociales acompañado por una foto con su hermano Paco cuando ambos formaban Los Chiquitos de Algeciras. "Me ha dado la vida y me ha emocionado muchísimo", agradece.

Porque, entre otras cosas, Pepe de Lucía se reconoce actualmente en una fase de reencuentro con su niñez tras la reciente publicación Un nuevo universo, un disco que presenta como testamento vital y en el que recupera la última grabación de su hermano Paco. Lo hace de la mano de Alejandro Sanz.

"Con la grabación de este disco se han unido dos polos. Cuando empecé con ocho años y con la edad que tengo ahora, que son muchos. Ha sido un reencuentro de un nuevo universo, como se llama el disco", explica a la par que define su vuelta como un resurgimiento.

"Estaba alertargado. Quien me indujo y me provocó, quien me ayudó a resurgir de nuevo, fue Alejandro Sanz. Estuvimos grabando en Yucatán (México) más de veinte días y el disco se terminó aquí en España. Es un disco que ha quedado bastante bien. Está triunfando mucho", agrega el músico, al que le encantaría poder actuar en su ciudad, en la plaza de toros Las Palomas.

Por lo pronto, uno de sus próximos compromisos "si el tiempo no lo impide" se sitúa en la Bienal de Arte Flamenco de Málaga, el próximo julio. "Ahí me tiraré al toro", prosigue en clave taurina, si la pandemia da un respiro. "Estamos trabajando a ver cómo se aclara esta catarsis de enfermedad. Se vislumbra que esto vuelve a una cuarta ola y estamos un tanto asustados", apunta.

"Las nuevas generaciones están empujando muy bonito y muy bien, cantando muy por derecho"

La cultura y el espectáculo son dos de los ámbitos que más están sufriendo las consecuencias de la pandemia, con un azote que llega a todos los niveles y del que contados artistas se salvan. "Está muy mal. La cultura está como para colgar las quijadas en un clavo, como decíamos mucho cuando éramos chicos. Hay algunos que sí se llevan la saca bien llena. Está mal repartido el dinero", reflexiona antes de valorar el empuje de las nuevas generaciones en el mundo del flamenco alguien que es toda una institución, que ha trabajado con los más grandes.

"Hay mucha gente joven que canta muy bien. Las nuevas generaciones están empujando muy bonito y muy bien, cantando muy por derecho. Me gustan mucho. Cuando murieron José (Monge) y Paco hubo una pausa. El flamenco ha vuelto a resurgir de nuevo con cantaores muy buenos como el niño de Rancapino, Antonio Reyes o Israel Fernández. Hay muy buena cantera", sentencia. "Y ellos dicen que esa cantera nos la deben a nosotros", añade.

Los minutos al teléfono se agotan con más elogios a Andalucía. "Es lo más grande del mundo. Podría vivir en cualquier lugar del mundo, pero prefiero no moverme de Andalucía. Estuve viviendo en Madrid pero volví", destaca.

Y si hay un lugar en esta tierra donde a Pepe de Lucía le gusta perderse, no es otro que la coqueta playa de El Rinconcillo: "Me evoca los recuerdos de niñez, de mi vida, recuerdos muy grandes", dice de la bonita playa de fina arena dorada.