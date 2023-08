Padres del colegio Los Pinos protestan por la incompatibilidad de los estudios deportivos para acceder al FP superior

Un grupo de padres de alumnos del colegio Los Pinos, de Algeciras, prevén manifestarse este jueves para reclamar a la Junta de Andalucía una solución ante la incompatibilidad directa de los estudios de Técnico Deportivo impartidos en el centro privado con la continuidad, ya en institutos públicos, con los estudios de Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva (Formación Profesional de grado superior).

El colectivo de afectados ha trasladado en un comunicado su intención de denunciar al colegio, al considerarse víctimas de un supuesto fraude, y a la Junta por dejación de funciones y por permitir lo ocurrido. El centro, por su parte, también se considera afectado por un cambio de criterio por parte de la Junta.

Según la versión aportada por el colectivo de afectados, los alumnos que han concluido los dos años de los estudios del grado formativo de Técnico Deportivo (enseñanzas deportivas de régimen especial, CAED) han sido rechazados por la Junta cuando pretendían matricularse en el Instituto Almadraba de Tarifa para cursar el FP de Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva (TESEAS).

El grupo de afectados sostiene que el colegio Los Pinos afirmaba que los dos años de estudios de Técnico Deportivo eran válidos para acceder posteriormente al FP superior de Enseñanza y Animación Sociodeportiva. "La alarma salta cuando un grupo de alumnos, al terminar en Los Pinos, solicitan ser admitidos para realizar el TESEAS en el instituto Almadraba de Tarifa. Desde allí se les comunica que no cumplen con los requisitos para matricularse, ya que título de Técnico Deportivo no es un grado medio, sino una enseñanza de las consideradas especiales y, por lo tanto, no válida para estudiar el TESEAS, o acceder a estudios de Técnico Superior", relatan.

El grupo añade que en contacto con el centro, les ofrecieron realizar la prueba de acceso o seguir en el CAED y terminarlo para acceder al TESEAS. "Pero así, los alumnos perderían un año de estudios", agregan. Los afectados sostienen que el centro culpó a la Consejería de Educación por cambiar los criterios de acceso, sin tener conocimiento de ello.

A continuación, los afectados agregan que, en contacto con la Junta, les explicaron que ese cambio de criterio aludido por el centro "tuvo lugar en el año 2006 y que en el curso 2020/2021 se reafirmó que el CAED es una enseñanza especial de deportes, en concreto de fútbol".

Los Pinos sostiene que ofreció soluciones

El colegio Los Pinos ha respondido al colectivo asegurando ser también una parte perjuicada por la reinterpretación reciente, por parte de la Administración, de las norma de acceso a los ciclos superiores de FP desde el grado medio de enseñanzas deportivas de régimen especial.

El centro apunta que con los estudios de enseñanzas deportivas de régimen especial impartidos en el centro (CAED) se obtiene un título oficial homologado y equivalente a los de Formación Profesional.

"La Administración ha dejado de dar validez, por una nueva interpretación de la norma, al grado medio de estos estudios para acceder a ciclos superiores de FP, como había ocurrido hasta ahora. Fue el propio centro el que comunicó las nuevas circunstancias a las familias afectadas, ofreciendo soluciones alternativas a la nueva interpretación de la normativa por parte de la Consejería de Educación", apunta el centro educativo.

Desde Los Pinos agregan que esta circunstancia no afecta en exclusiva al colegio. "De la correcta aplicación de la norma que hemos aplicado hasta ahora deja constancia la validez otorgada por diversos centros de formación profesional, tanto públicos como privados, a esta titulación para el acceso a ciclos superiores, a lo largo de los años", concluyen.