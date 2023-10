Pacma descubre un caballo muerto en la misma parcela de Algeciras donde denunció el maltrato de una yegua

Pocos días después de la denuncia de una vecina ante el Ayuntamiento de Algeciras por el aparente mal estado de una yegua albina en un terreno municipal, Pacma se hace eco de otro caso de maltrato animal. Esta vez se trata de un caballo muerto y abandonado también en la barriada de Los Pastores. El cadáver fue encontrado por activistas durante las labores de búsqueda de la yegua.

Pacma y los santuarios Ciudad Animal Brego y Protectora de Caballos ADE denunciaron a comienzos de semana la presunta "dejadez administrativa" del Consistorio ante los casos de maltrato animal descritos, y aludieron a la responsabilidad del alcalde, José Ignacio Landaluce, "por no haber mostrado interés en el caso de la yegua albina, extremadamente delgada, posiblemente embarazada, coja y con quemaduras producidas por la exposición prolongada al sol", informa el Partido Animalista en una nota de prensa.

Landaluce publicó en sus redes sociales varias fotos del animal aseverando que "estarán vigilantes" en el caso. "Los denunciantes afirman que dichas fotos no reflejan el estado de salud de la yegua y varios testigos han afirmado que la situación de presunto maltrato ha sido prolongada durante años", sostiene Pacma.

"Los diferentes testimonios se contradicen: mientras que parte del Ayuntamiento afirman que la yegua albina ha sido revisada por un veterinario, tal y como debería ocurrir tras el inicio de un procedimiento judicial, en conversaciones telefónicas con los denunciantes otros funcionarios han reconocido que esto no ha ocurrido". Y añade el Partido Animalista: "Los denunciantes creen que dicha inspección veterinaria efectivamente no se ha producido y que la única evaluación de su estado de salud la habría ejercido un policía local no cualificado para ello".

Aún sin resolver el caso inicial, ahora se suma la aparición de este cadáver del cual aún no se tienen datos. Según explica Mabel de Montalbán, coordinadora de Pacma en el Campo de Gibraltar, el consistorio algecireño "no está siendo diligente con las denuncias y avisos que le llegan por problemáticas relacionadas con animales" y, además, no se explica "cómo se ha pasado por alto la presencia de este cadáver en la misma barriada donde se encontraba la yegua albina si, efectivamente, las fuerzas de seguridad hubieran estado inspeccionando la zona".

Por todo ello, Pacma pide responsabilidades al Ayuntamiento de Algeciras.