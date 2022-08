El PSOE de Algeciras desaprueba la propuesta del Gobierno central de construir un CETI

La parlamentaria andaluza y secretaria general del PSOE de Algeciras, Rocío Arrabal, ha declarado que su grupo político entiende que la parcela de 1.700 metros cuadrados en la calle Reyes Católicos, titularidad del Ministerio de Defensa, donde el Gobierno central propone la construcción de un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), "no es la más apropiada ya que impediría el desarrollo de la Zona Sur de la ciudad y, concretamente, de los barrios de Pescadores y El Saladillo", ha declarado en una rueda de prensa tras la Junta de Portavoces municipales.

"Con el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) que ya se está construyendo en Algeciras no caben más infraestructuras de esta naturaleza en el municipio", ha añadido Arrabal, oponiéndose a la propuesta recogida en la carta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España donde se anunciaba la intención de poner en marcha un CETI en la localidad campogibraltareña.

La secretaria general del PSOE de Algeciras ha asegurado que cree "en la distribución de la riqueza y en el reparto equilibrado de este tipo de infraestructuras" para añadir que "no podemos saturar Algeciras mientras que otros nos miran de reojo", ha manifestado Arrabal, uniéndose a la opinión del resto de grupos políticos municipales.

Rocío Arrabal también ha anunciado que el PSOE de Algeciras ha solicitado reunirse con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones "lo antes posible" porque entiende que, "desde la distancia", este Ministerio desconoce "la realidad de nuestro municipio" insistiendo que en Algeciras no es el lugar "más idóneo" para instalar un CETI.

Una consulta planteada a otros ayuntamientos

Durante la ronda de preguntas, la parlamentaria andaluza ha manifestado que a su grupo le consta que el Ministerio ha trasladado "un oficio similar de consulta" a otros ayuntamientos de España.

Tanto Arrabal como el secretario de Organización y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Fran Fernández, han lamentado “la doble moral y la xenofobia” que se desprenden de las declaraciones realizadas por José Ignacio Landaluce desde el pasado viernes, y le han acusado de crear un “escándalo” innecesario.

Para la secretaria general del PSOE algecireño, en el oficio recibido por Landaluce, y que está fechado el 11 de agosto, el Ministerio tan solo informaba de su “interés en encontrar ayuntamientos que quieran albergar infraestructura de esta naturaleza”, y se lo comunicaba al de Algeciras “por si es de su interés”, al igual que se le ha trasladado a otros ayuntamientos. “Nadie sentencia nada, salvo el alcalde, que en vez de trasladar al Ministerio que el posible emplazamiento no era el más adecuado, y que, además, en la ciudad ya tenemos más instalaciones de ese tipo, lo que hace es, inmediatamente, dar una rueda de prensa para decir que ese tema no le deja dormir. Eso, que sólo era una propuesta, no algo cerrado, es lo que a nuestro alcalde le quita el sueño, y no el que haya “ratas deambulando por distintas zonas de la ciudad”, ha lamentado Rocío Arrabal.

Los socialistas algecireños insisten en que la negativa del Ayuntamiento a dicho CETI debería haber sido trasladada formalmente por escrito al subsecretario de Estado que envió el oficio de consulta, “sin crear alarma social ni demonizar a personas que lo único que han hecho es escapar de sus países en busca de una vida mejor, y la inmensa mayoría de las cuales están en tránsito, y ni siquiera se quieren quedar en Algeciras”. Fran Fernández, que ha representado a los socialistas algecireños en la junta extraordinaria de portavoces celebrada esta mañana, ha lamentado también la manera en la que se ha pretendido “manipular” a las asociaciones de vecinos de la Zona Sur de Algeciras, así como al resto de partidos políticos que forman parte de la Corporación municipal.