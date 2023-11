El PSOE lamenta que los Presupuestos de la Junta castigan a Algeciras, "sin partidas para grande proyectos"

“¿Dónde está en los Presupuestos de la Junta de Andalucía el dinero para el arreglo de la cubierta del Parque del Estrecho? ¿Dónde está el del Conservatorio Paco de Lucía? ¿Dónde está la obra de la residencia de mayores de San José Artesano? ¿O los supuestos 25 millones de euros de la Ciudad de la Justicia, cuyo proyecto ya dijimos que no venía ni en el perfil del contratante?”, se ha preguntado este lunes la secretaria general del PSOE de Algeciras y parlamentaria autonómica, Rocío Arrabal.

En una rueda de prensa junto con el secretario provincial de Juventudes Socialistas, Daniel Perea, se ha mostrado muy crítica con la actitud “sumisa” de José Ignacio Landaluce ante el gobierno de Juanma Moreno que, en su opinión, “ha despreciado a Algeciras y al Campo de Gibraltar con cantidades ridículas que no incluyen partidas concretas para los grandes proyectos que el PP vendió a bombo y platillo" durante la pasada campaña electoral.

“Por muchas fotos que se haga Landaluce ahora, y muchos fotomontajes que comparta en redes sociales, la realidad es que lo que no está pintado en los Presupuestos no existe, ni se va a hacer, y lamentablemente vamos a tener ocasión de comprobarlo a lo largo de 2024, un año para el que tan sólo tendremos unos 20 millones de euros de inversión para toda la provincia” ha advertido Arrabal.

La parlamentaria andaluza del PSOE ha lamentado que "la realidad de las cuentas públicas" demuestre que “no hay voluntad política real” ni para avanzar en el proyecto del Conservatorio ni para acometer otras inversiones en Educación y Sanidad, "en cuyo apartado ni siquiera aparecen detalladas infraestructuras tan publicitadas como los supuestos 30 millones de la ampliación del Hospital Universitario Punta de Europa, el centro de salud de la Bajadilla o el de Pelayo.

“Al menos ya sabemos quién va a tener que afrontar el arreglo del colegio público Parque del Estrecho, que se moja cada vez que llueve: el Ayuntamiento. Por fin hemos salido de dudas y ya no tendrá sentido que sigan pasándose la pelota unos a otros, porque si la Junta no lo ha incluido en los Presupuestos es porque ya está diciendo que ellos no lo van a hacer”, ha añadido la también portavoz socialista en el Ayuntamiento.

Igualmente crítico se ha mostrado Daniel Perea, que ha coincidido con Arrabal en lamentar la falta de inversiones en la comarca en temas como las políticas activas de empleo o el acceso a la vivienda.