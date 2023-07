El PSOE de Algeciras denuncia que "la falta de previsión de Landaluce convierte El Rinconcillo en una ratonera"

El grupo municipal socialista lamenta que la “falta de previsión” del alcalde, José Ignacio Landaluce, y su equipo de gobierno haya convertido este fin de semana la barriada de El Rinconcillo en “una ratonera”, con miles de personas atrapadas en sus vehículos, en un "caos circulatorio" que se podría haber evitado.

Ante el anuncio de unas reuniones “de urgencia” para este mismo lunes, y las “pobres excusas” dadas por el primer edil y su concejal de Urbanismo, la portavoz socialista en la Corporación algecireña, Rocío Arrabal, entiende que “llegan tarde y mal”, porque las medidas se tendrían que haber tomado en tiempo y forma, antes de producirse el problema.

“No estamos hablando de un fenómeno imprevisto ni de un accidente de la naturaleza que no se haya podido prever, estamos hablando de colas kilométricas de vehículos por una obra mal programada, la de la avenida Diputación y la calle del Chaparral a La Mediana. Una obra que empezó ya casi en enero, con 3 meses de retraso, y que no ha avanzado al ritmo que debería, y una situación que todos sabíamos que se iba a producir, máxime si se tiene en cuenta que la población del Rinconcillo se multiplica en los meses de verano”, ha advertido Arrabal, incidiendo en que “si la obra hubiera empezado en septiembre, que es cuando se formalizó el contrato, ya estaría terminada y esto no estaría pasando, como tampoco se habrían provocado tantas pérdidas para los comerciantes de la zona, y que han llevado incluso al cierre del bar Raúl”.

En cuanto a la adopción de medidas anunciada para este lunes, la dirigente socialista ha recordado al regidor del PP que “no se debe gobernar a golpe de incidente, ni esperar a tomar medidas cuando pasa algo y la gente se queja con fotos y vídeos en Facebook”, y ha insistido en que “podríamos estar lamentando ahora algo peor, y cuando pasan las cosas de nada sirven las lamentaciones”.

“Cómo se nota que Landaluce no va a la playa del Rinconcillo a bañarse”, ha señalado la también secretaria general del PSOE algecireño, que ha instado al alcalde a “dejar de tirar balones fuera y asumir su responsabilidad, porque las cosas no se han hecho bien. No ha habido previsión alguna, él lo sabe, y los vecinos del Rinconcillo y quienes vamos a esa playa a pasar el día también lo sabemos”.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento, que considera “lógica y de sentido común” la indignación manifestada por los usuarios de la playa del Rinconcillo, confía en que las medidas que se tomen de ahora en adelante sean “efectivas” y sirvan para que situaciones “tan graves” como las de este fin de semana, en las que incluso hubo que escoltar a una ambulancia, no se vuelvan a repetir.