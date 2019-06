El PP llevará las reivindicaciones de los funcionarios de la cárcel de Algeciras al Parlamento

Mª José García-Pelayo, diputada en Cortes por la provincia de Cádiz, y José Ignacio Landaluce, Presidente del Partido Popular de Algeciras, se han reunido esta mañana con los representantes de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) para escuchar su reivindicaciones.

Los miembros de ACAIP presentaron a Pelayo y Landaluce un dosier con las doce medidas por las que esta agrupación está luchando para mejorar la situación de los Funcionarios de Prisiones. Además, comentaron su preocupación respecto a la mesa de negociación, la cual lleva sin reunirse desde el 25 de Septiembre de 2018.

“En esa mesa de negociación se presentó un borrador, con una asignación de más de 122 millones de euros, destinado a dar un paso en dirección a la equiparación salarial” explicó en representante del sindicato “pero este no es nuestro único problema, a nivel nacional harían falta 3.400 plazas que cubrir. En esta última convocatoria tan solo se han cubierto 900, pero no son 900 plazas reales, ya que este mismo año se han jubilado 600 funcionarios de prisiones, además hay que tener en cuenta que, la media de edad de los que están en activo ahora mismo, está en torno a los 50 años. Si no se hace algo, esos 3.400 puestos faltantes no harán más que aumentar”.

Pelayo, en su posición como diputada, se ha comprometido a realizar preguntas parlamentarias al Gobierno de España al respecto de las principales problemáticas de este colectivo: la reactivación de la mesa de negociación, la equiparación salarial y la modificación de la Ley Penitenciaria, para que los Funcionarios de Prisiones tengan el estatus de Autoridad.

Por su parte, Landaluce se ha preocupado especialmente de la situación de la provincia y de la comarca, aseguró que “en Cádiz tenemos varios Centros Penitenciario, algunos de ellos de Alta Seguridad, y la falta de funcionarios públicos que los atiendan, es algo por lo que debemos trabajar para solucionar”. También explicó que “es necesario hacer de la Comarca un lugar más atractivo, dónde nuestros funcionarios de prisiones, así como los de otras administraciones, quieran quedarse a vivir y echar raíces”.