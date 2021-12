Omán: uno de los destinos recomendados para 2022 de Lonely Planet

Este año Andalucía no se incluye como destino destacado en la edición anual de Best in Travel de Lonely Planet, aunque sí que incluye un apartado sobre sitios de interés de la región. Si hay otro país que destaca por su arquitectura de influencia islámica y es Omán, que en los últimos años se ha convertido rápidamente en un popular destino de vacaciones. Así pues, no es de extrañar que Lonely Planet haya incluído este sultanato de la península arábiga en la lista de este año. El país cuenta con varios sitios de interés natural, cultural y arquitectónico para admirar, pero uno de ellos destaca sobre del resto: sus mezquitas. Las mezquitas de Omán muestran claramente la pasión y la devoción religiosa con la que fueron construidas, y los viajeros, independientemente de su fe, quedan maravillados ante estas imponentes estructuras.

Gran Mezquita del Sultán Qaboos

La mezcla más grande de Omán es también la más popular entre los turistas. Este templo es uno de los muchos encargados por el sultán Qaboos bin Said Al Said como sitio de culto y en honor al país y sus logros. La Gran Mezquita está situada en la capital de Omán, Mascate, y puede albergar hasta 20 000 personas en total. En el interior se encuentran alfombras persas elaboradas a mano por especialistas y una enorme araña de cristal.

Mezquita del Gran Profeta

La Mezquita del Gran Profeta, construida en el siglo XV, es reconocible por su bonita cúpula azul y su alminar, y se encuentra también en Mascate. Es la mezquita principal de los lawati, uno de los grupos étnicos de Omán. Apesar de haberse renovado varias veces desde su fundación, sigue conservando su belleza clásica. A diferencia de otras mezquitas de Omán, la Mezquita del Gran Profeta no es accesible para los no musulmanes, que tienen que contentarse con admirar el exterior.

Mezquita de Al Zulfa

También conocida como la “mezquita de la Guardia Real de Omán”, Al Zulfa es, sin duda, una de las más impresionantes de Omán. Desde el color hasta la forma, es todo un testimonio arquitectónico. Sus ventanas y puertas contienen caligrafía árabe, y el interior cuenta con vidrieras tintadas. Con más de 20 cúpulas, la mezquita de Al Zulfa es una visita obligada durante un viaje por Omán.

Mezquita de Al Zawawi

Esta mezquita se encuentra en el barrio de Al Khuwair de Mascate. Al Zawawi se acabó de construir en 1985 y fue encargada por la familia Al Zawawi para honrar su herencia familiar. El templo se puede reconocer desde lejos por su tono dorado, especialmente cuando el sol la ilumina directamente. Una característica única de Al Zawawi es que todo el contenido del Corán está colgado en las paredes de la mezquita en placas de metal.

Mezquita de Mazoon

La mezquita de Sayyidah Mazoon bint Ahmed (más conocida por su su abreviada versión), debe su nombre a la madre del sultán Qaboos, Sayyidah. Desde el exterior, la mezquita de Mazoon parece bastante sencilla, con paredes blancas y sin el esplendor de otras mezquitas. Sin embargo, su interior es impresionante, con una intrincada caligrafía y otras formas de decoración elaborada que dejan a sus visitantes boquiabiertos.

Visado y requisitos para viajar a Omán

Quienes quieran viajar al sultanato y ver estas maravillas del mundo musulmán con sus propios ojos, deben solicitar un visado Omán antes de reservar cualquier billete de avión u hotel. Desde el 21 de marzo de 2018, ya no es posible obtener el visado a la llegada en el aeropuerto de Omán y en su lugar debe solicitarse por Internet. Tras rellenar el formulario digital y realizar el pago correspondiente, el visado se tramita en un plazo medio de 7 días y se recibe por correo electrónico. Debe imprimirse y llevar consigo durante todo el viaje para poder mostrarlo en el aeropuerto y siempre que se requiera.