La pieza del mes: 'La máscara', de Felipe Gayubo

Esta obra pictórica se encuentra en el Museo Municipal de Algeciras en la sala de Bellas Artes y fue cedida en depósito por la familia Gayubo Pérez en el año 2017. Junto a otras cuatro obras del mismo pintor, forma parte de la exposición permanente.

Toda la obra de Felipe Gayubo está envuelta en misterio y preguntas sin respuestas, nunca nos va a dejar impasibles al contemplarla.

Cada cuadro va más allá de la imagen, el detalle y el perfeccionismo de la ejecución, por eso, quizás, muchos de sus cuadros no tienen título; sería como limitar lo que Felipe Gayubo quería expresar y deja al que contempla la obra esa incertidumbre y esas reflexiones. Es un mundo en el que la perplejidad y las situaciones imposibles se plasman en cada uno de sus cuadros y todos ellos en un marco de belleza y proporciones muy estudiadas, con lo que consigue esa armonía.

En algunas de sus obras coge un detalle de algún pintor clásico y lo traslada a un escenario totalmente diferente dándole una versión distinta, como en el cuadro de Las espigadoras de Millet, los dos cuadros de Los ciegos de Brueghel el Viejo, o Leonardo entre otros, pero siempre sin dejar de lado el tema del pintor clásico del que ha tomado prestado un detalle. En esta nueva versión sigue la línea de esas preguntas universales y permanentes que Felipe Gayubo hace en cada obra.

La obra de La máscara es un óleo sobre lienzo de 100x100 centímetros, realizada en el año 1976 y recogida con el número de inventario 3.442 dentro de la Colección de Bellas Artes del Museo Municipal.

Entre otras cosas, una máscara es una pieza que se usa para no ser reconocido. Esta es una máscara blanca sobre un fondo también blanco, como una pared…

El objeto pintado ocupa un tercio de la parte inferior del lienzo para dejar nuestra vista centrada y cómoda al contemplar el cuadro. La perfección con que se consigue el volumen de blanco sobre blanco es una de las destrezas de Felipe Gayubo.

Esta máscara no es sofisticada, ni glamurosa, es sencillamente una máscara blanca, que en esa quietud tiene vida; un amago de mueca emana un atisbo de emoción. Ni alegre, ni triste, ni enfadada. No es mujer, no es hombre, solo belleza.

Una máscara no ve y ésta además tiene los ojos tapados con una cinta amarilla del color del sol. En la cinta desdoblada que va de lado a lado del lienzo se aprecia cada pliegue, cada doblez.

¿Qué misterio guarda ese sutil raso que tapa una mirada inexistente…?

La cinta amarilla es la paradoja que envuelve la obra.